陳喬恩驚傳酒駕遭移送！出道之初曾因酗酒遭冷凍

陳喬恩驚傳酒駕遭移送！出道之初曾因酗酒遭冷凍
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陳喬恩數日前才在微博po出照片剛好也戴口罩。（取材微博）
陳喬恩跨年時在微博回憶5年前赴美遊學時說走就走的勇氣。（取材微博）

近年在大陸發展有成的藝人陳喬恩，驚傳在台北酒駕遭逮！戴著口罩的她4日一早近9時遭大安分局依公共危險罪移送台北地檢署，檢察官訊問後，於上午10時35分依公共危險罪諭令10萬元交保候傳。而陳喬恩的大陸經紀人則未接電話，至今尚未回應。

陳喬恩紅燈右轉被逮 酒測值0.67 檢方令10萬交保

陳喬恩過去以《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》等作品奠定台灣偶像劇收視一姐地位，近年則將演藝重心移往大陸，數月前曾有媒體推算，去年她在大陸的收入高達8.3億，是2017年吸金冠軍。

陳喬恩入行之初就曾傳過有酗酒、遲到、耍大牌等行為脫序問題，一度因此遭當時經紀公司喬傑立冷凍。當年她主持第一個行腳類節目《中國那麼大》一砲而紅，「小紅恩」單純可愛的模樣深植人心，也讓她獲得跟在綜藝大哥吳宗憲身邊主持台視《綜藝旗艦》的機會。但她對主持沒興趣，加上當時遭逢情變、靠酒精麻醉自己，常傳出結果連錄影時全身都散發濃濃酒味，身材也發福走樣。把當時經紀人孫德榮氣瘋了，從此把她冷凍，幾年後才解凍。不過之後則鮮少再傳出她有酗酒問題，今被爆酒駕事件震驚演藝圈，讓粉絲感到意外。

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(中時)

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