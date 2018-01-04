淺草寺驚見2亮點 台灣人看了很有感

2018年01月04日 10:57 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

日本東京歷史最悠久的千餘年寺院淺草寺，是各國旅客赴日旅遊必訪行程，尤其入口處的「雷門」二字更是最著名地標。而周邊熱絡商店街除了吸引各國遊客造訪，林立各類日本小吃、民俗小物等商家，現在還出現有2亮點，讓台灣人看了很有感！

日本東京著名景點淺草寺旁近期有商家推出新商品「台灣雞排」，生意相當好。店家表示，目前試賣階段並未每天營業，但仍熱銷一空，20日起將天天販售。中央社記者楊明珠東京攝 107年1月3日

近日東京淺草寺旁有商家開賣台灣雞排，受歡迎程度日銷上百份。根據「中央社」報導，日本老闆在3年前曾來過台灣，每年也會到台灣旅遊2次左右，對台灣印象很好、甚至愛上台灣，再加上感念台灣民眾在311東日本大地震的援助，讓他決定賣起炸雞排。

台灣雞排試賣期間日銷200份，堅持使用台灣製的炸雞排五香粉才到味，吸引顧客上門，有多達7成是台灣客、陸客，還有台灣人大讚很台灣味。而旅客對台灣小吃的高人氣迴響，讓老闆接下來計畫從不定時開賣改為天天販售，可見台灣飲食文化的魅力。

不少台灣民眾偏好訪日旅遊，東京淺草寺是日本知名觀光勝地，當地有商家在店內展示前立法院長王金平曾造訪的照片作為宣傳。中央社記者楊明珠東京攝 107年1月3日

此外，淺草商圈人氣商品之一的巨無霸波蘿麵包，亮點除了一天最高紀錄熱銷3,000個，店家還貼出與王金平的合照，標註「來店了2次」，不只藉此紀念311台灣團隊赴日給予精神支援之外，也成為吸引台灣旅客的另類宣傳。

(中時電子報)