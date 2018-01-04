MLB》12大里程碑「投手篇」－沙胖、柯隆拚250勝

2018年01月04日 10:51 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

沙巴西亞去年投出回春成績。（美聯社資料照）

投手部分，今年有兩位資深賽揚獎強投要挑戰生涯250勝，包括44歲還是一尾活龍的（Bartolo Colon），再10勝就能達到250勝，以及差13勝的洋基左投沙巴西亞（CC Sabathia ）。

柯隆當然是大聯盟老當益壯的代表性人物之一，但他今年在勇士、雙城總計拿到7勝，中斷連5季雙位數勝投紀錄，目前要找到另一紙合約，還要在今年進入250勝俱樂部，其實有著相當的難度。

然而，柯隆只要能找到東家，有一項紀錄應有機會達成，再3勝就能追平名人堂強投馬里蕭（Juan Marichal）的多明尼加投手最多勝紀錄，甚至超越這位傳奇前輩。

相較之下，37歲的沙胖今年更有機會達成生涯250勝，只要能保持去年14勝5敗的回春成績。去年是沙胖近4季首次達到雙位數勝投，滑球恢復威力是個好兆頭，而且他的合約將在今年底約滿，為了下一張合約也必須一拚。

韋藍德奪冠後與凱特阿普頓完成終身大事。(美聯社資料照)

新郎倌韋藍德 200勝倒數12勝

去年終於贏得世界大賽冠軍，隨即抱得美人歸，在美麗的托斯卡尼迎娶「波神」凱特阿普頓（Kate Upton），「新郎倌」韋藍德去年風光無限，今年的任務是挑戰生涯200勝與2500K，分別只差12勝和84K而已。

這兩項紀錄對於韋藍德而言，可說是囊中之物，去年他飆出了219K，也別忘記光就例行賽而言，他加盟太空人後還保持5戰全勝的完美紀錄。太空人如今換血成功，陣容成熟而又完整，也是韋藍德的最佳後盾。

(中時電子報)