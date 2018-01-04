大法官釋憲後 3對女同訴請同婚登記都敗訴

2015年台北市政府聯合婚禮首度開放同志參加，呂欣潔（右）及陳凌（左）開心在親友見證下參加聯合婚禮。（報系資料照 趙雙傑攝）

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婚姻平權大平台召集人呂欣潔（中）及其伴侶陳凌，因戶政機關不允許結婚登記而提告，台北高等行政法院4日宣判行政訴訟案結果，仍於前2起同婚訴訟結果一樣，撤回原機關不准結婚登記之處份，但駁回當事人請求法院命令原機關直接登記的訴求，對此，呂表示「大概心裡有譜」，面對結果還是相當難過，但仍會上訴。（張鎧乙攝）

同婚釋憲大法官會議今年5月作成釋字748號解釋，宣告台灣至遲兩年後成為亞洲第一個合法同婚國家後，釋憲案前「婚姻平權大平台」總召集人呂欣潔及其同性配偶陳凌，訴請命行政機關為結婚登記的行政訴訟，台北高等行政法政4日審結，判決撤銷台北市中正區戶政事務所不准呂欣潔２人的婚姻登記處分，但駁回兩人要求法院命戶政所接受即刻同婚登記的訴求。本案可上訴。

748號解釋出爐前，台灣伴侶權益推動聯盟(伴侶盟)，在2014年號召30對同性伴侶，到台北市中正區戶政事務所辦理結婚登記，都遭駁回，其中林于立與方敏、梁宗慧與朱姵諠、陳凌與呂欣潔3對女同志伴侶分別提行政訴訟，主張應依大法官釋字第748號解釋意旨，撤銷戶政事務所不准結婚的處分，立即讓同性伴侶登記結婚。今(4)日作成的判決，3對女同同婚登記全敗訴。

北高行判決理由，主要是言為現行民法婚姻規定，建構在「一男一女」以終生共同生活為目的結合關係，在完成立法或修法前，行政機關並沒有辦理同性結婚登記的法令依據，「2年內修法之義務」為立法機關權責，縱有立法疏漏，也不是司法機關的法院可得越權逕為填補處理。

(中時)

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