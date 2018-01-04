姚文智擬修法 網友：見不到美、日國旗 言論自由沒了

2018年01月04日 11:02 中時電子報 陳定瑜 、中時 姚志平 ／綜合報導 、中時／綜合報導

青天白日滿地紅國旗與大陸五星旗，近期在金門模範街「同步飄揚」，吸引兩岸遊客來到。（李金生攝）

民眾在公共政策網路參與平台提案「禁止中國五星旗在台灣公開懸掛」，昨天被法務部以言論自由否決。民進黨立委姚文智表示，他有變通方式，將提案修《國徽國旗法》；網友說：「依姚的原則，以後可能禁掛美、日國旗」、「這不是打臉重視言論自由的DPP（民進黨）嗎？」

姚文智昨晚在臉書發文，指五星旗「可以不禁止，但必須對等，若無法對等，禁止當然合乎原則」。他已草擬提案修《中華民國國徽國旗法》，基於「對等尊嚴」，若其他國家以不友善、甚至敵對態度，禁止或限制我國國旗在其國境內懸掛、張揚或使用，我們應限制該國國旗不得於我國境內使用。他說早已請陸委會研議，盼下會期立法院通過。

此消息一出，姚文智幾乎被PTT網友噓爆。支持姚的說，對等原則還不錯，別國禁我們，相對地我們也禁別國。但反對占絕大多數，有的說，在日本街上，看不到中華民國國旗，「那台灣也該禁止懸掛日本國旗，尤其是台灣民政府」？

網友說：「雖然中共五星旗看了很討厭，但禁止這事情，不就給重視人權和言論自由的DPP，賞了一大巴掌？」、「白癡立委，全世界都禁止中華民國國旗，那台灣也不掛任何一國國旗嗎？」、「這種格局的人要選市長」、「想靠意識形態討好愚民騙選票，先去讀憲法再說」、「姚修這條是故意捅DPP嗎」。

(中時電子報)