國軍107年版口糧 專家：進一步退兩步

國防部於昨（3）日公布107年新版「軍用口糧」及「軍用野戰加熱餐盒」，口糧部分由原本A,B兩款增加為A,B,C三款，其中「肉乾」由原本費牙的「小碎塊」（牛肉乾）提升到如同「美珍香」的小包裝形式，以及原本「沖泡」式飲品（即溶咖啡及麥片）改為「直接喝」的能量果凍飲，是兩項重要改進。不過專家認為，把「軍用口糧」與「軍用野戰加熱餐盒」區分為「演習」和「救災」分別使用，這種邏輯既不符合「飲食科學」，更不利於「簡化後勤」，尤其是「『慶富案』可以跨軍種調撥24億，採購口糧及餐盒卻僅花1億3千萬，為何募兵制無法成功，由此見微知著」。
針對今年的新版口糧，臺灣軍警戰術研究發展協會(TTRDA)監事趙武靈在臉書發表「永遠要進一步,退兩步嗎?」一文，針砭單純新版口糧「變好吃」背後的深層問題。
首先是基於「後勤簡化」考量，應全面使用「軍用野戰加熱餐盒」而非繼續研發「軍用口糧」。據《聯合報》報導中軍方官員稱「官員指出，加熱餐盒主要用於部隊執行救災等任務，可能連續好幾餐都沒有辦法吃到後方供應的熱食；至於一般演習，仍以發放餅乾式野戰口糧為主」。
趙武靈分析，軍方稱「演習視同作戰」，在演習中士官兵的體力還是會有相當的消耗，「結果你卻只肯給他餅乾;等到救災後勤斷絕了，你才發加熱餐給他,這個標準你好意思講出來；除非你是在告訴我,『演習都是玩假的，所以不用吃太好』?還是因為歡迎民間便當店與小蜜蜂參與演習，所以只要發餅乾了事」?
回顧105年9月，空軍第401聯隊（現第五聯隊）曾發生預置花蓮秀林鄉文蘭村的防颱救災兵力，因地處偏遠聯隊並未送餐，官兵只能「三餐吃泡麵」及里長提供的「白飯配罐頭」，同時「看著當地居民烤肉歡度中秋節」，該次事件突顯國軍高層「有野戰加熱餐盒卻『捨不得吃』」的心態。事實上應該要讓官兵「定期吃」，而非「等快到期才趕快拿出來吃」，平時就讓部隊熟悉野戰餐盒，對預先適應戰時伙食也有幫助。
趙武靈指出，如果「演習靠餅乾就能補充體力」，那還應該花人力去辦嗎?難道演習是「玩假的」？而演習期間「還能有民間便當店和小蜜蜂增援」，有「視同作戰」嗎?那是否是「造假的」演習？古德林上將的回憶錄裡提到，馮‧興登堡元帥在看到德國在第一次世界大戰後規劃的騎兵師，就「戰爭中只有簡單才能獲得成功，但我所看到的卻一點都不簡單」。
他說：「全世界沒有一個先進國家，野戰口糧是發餅乾為主的，連貪腐嚴重，或境內混亂的墨西哥和哥倫比亞亦然」。對於「以『餅乾』作為口糧主食是否合適」的問題。趙武靈分析，若以”Field Ration”在維基百科搜尋，在使用”cookies”檢索，可發現僅有新加坡、菲律賓、捷克、美國、墨西哥及哥倫比亞六國的野戰口糧中有「餅乾」，其中哥倫比亞是將三份南美口味的正餐裝在一起，餅乾/糖果和堅果是作為「副食」。
而墨西哥也是至少兩個主餐包，一包是肉類為主，另一包則是搭配肉的米麵或更多蔬菜，餅乾也是當作「副食」。至於美軍的MRE（Meal, Ready-to-Eat）中餅乾亦非正餐;捷克也是採兩份主餐，餅乾或其它當副食;菲律賓早期的口糧，也至少有一個魚罐頭，再搭配餅乾與其它副食;新加坡也是兩份主菜包，餅乾和飲料粉等放入附屬包。
因此，除非我們的餅乾已經做「超營養」的境界，一份就能包含所有需要的熱量(分別由碳水化合物、蛋白質和脂肪來供應)及其它人體所需成分，或是「國軍甚至國民的身體已經演化或突變到，只靠一般餅乾就能完成視同作戰的演習」；最後一種可能性「中華民國國軍老是不好好研究人家的做法與案例，學習當中的教訓，只憑長官腦容量裡面的資訊來『想想式治軍』，所以又像當初『特戰腳踏車』那樣,搞出一個『全世界都沒人這樣幹的做法』」，因此只有我們軍方敢拿這種超營養餅乾來做野戰口糧。
對於前述花蓮空軍第五聯隊救災沒飯吃事件，當時國防部長馮世寬在面對媒體詢問時，他「讚揚陸軍八軍團為南部救災部隊提供的便當作為回應，他稱讚陸軍提供給救災官兵的便當，『比外面賣的所有便當都好，比他吃的便當都好』」回應。
(中時電子報)