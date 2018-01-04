茂谷柑紅了 孩童體驗田園樂

2018年01月04日 11:06 中時 許素惠

斗六市長謝淑亞（右）帶領幼兒生態教學，雲科農場主人陳萬生進行茂谷柑生態導覽。（許素惠攝）

「哇，好漂亮的茂谷柑啊！」正是茂谷柑成熟時，累累橘紅果實掛枝頭，小朋友農民引領下，耳聽茂谷柑的生態故事，眼觀果園美景，嘴嘗現採鮮甜，斗六市公所生態教學活動讓孩子寓教於樂，了解在地農產特色。

「君從斗六來，應知斗六事」，斗六市長謝淑亞說，每年茂谷柑盛產季節的幼兒生態教學，讓斗六孩子親身體驗故鄉的美好，尤其講到過年就會想到斗六，冬天來到斗六，顏色最美的就是茂谷柑，滿樹的金黃，就像一顆顆溫暖的小太陽，帶來豐收的喜悅，也捎來新年將至的消息。

雲科農場主人陳萬生引導著孩子漫步在果樹下，一面導覽指去年風調雨順，讓茂谷柑長得飽滿圓潤、色澤鮮美，所以要有甘甜好滋味的茂谷柑，氣候要好，還得經很多細心的照料，才能來到手中、吃進嘴裡、甜到心坎裡。

小朋友到茂谷柑果園生態教學，現採鮮甜果實。（許素惠攝）

小朋友邊看邊聽，都好想吃一口，經過一番「速訓」，陳萬生開放讓孩子每人採一粒，小朋友開心極了，一摘下就迫不及待地剝皮吃了起來，大家吃得津津有味，實實在在的食農教育因而深植孩子的心。

農場並安排茂谷柑福袋拓印活動在棉麻袋上印上圖案，將茂谷柑裝進裡面，帶走專屬於「斗六真好」的滿滿幸福，謝淑亞邀請大家1月26日、27、28日到公所前面廣場，參加茂谷柑節活動，共同感受豐收的喜悅以及採買年貨的樂趣。

謝淑亞表示，今年的茂谷柑節將舉辦茂谷柑造型走秀選拔，歡迎大朋友、小朋友來參加，只要2-5人，不限年齡即可組團在網路上報名，1月12日截止。

(中時)