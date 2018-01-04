全台西半部空品不佳 中市14測站AQI達紅色等級

2018年01月04日 11:07 中時 陳世宗 、 吳敏菁 、 王文吉

彰化今早空品差，連八卦山大佛也蒙塵。(吳敏菁攝）

圖為公老坪俯瞰豐原市區一片灰濛濛景像。（王文吉攝）

受到大陸高壓出海影響，台灣西半部4日處於中央山脈背風面擴散條件較差，西半部地區空品偏差，台中市今早8時有14個測站AQI達紅色等級，環保局已啟動空品不良應變措施，並通知台電降載達2,100百萬瓦(MW)，預計今晚風力增強有助於汙染物擴散，空品將改善，提醒民眾注意自我防護。

環保局表示，今日上午8時，台中市14座空品測站AQI達紅色等級(AQI>150)，其餘為橘色等級(AQI>100)，指標汙染物為PM2.5；環保局已啟動空品不良應變，此應變為預警一級，加強稽查不當空汙排放及空汙防制設備操作狀況，通知重大工地加強道路洗掃街作業，抑制道路揚塵。

環保局指出，該局也於制高點巡查，加強稽查露天燃燒行為，避免空氣品質再度惡化；並由教育局通知各級學校配合空品狀況調整戶外作息。市府也通知台電啟動降載減排措施，今日共計2部機組停機，8部機組自主性降載100百萬瓦(MW)至150百萬瓦(MW)，總降載電量達2,100百萬瓦(MW)，減緩空品繼續惡化。

環保局長白智榮說，今早空氣品質不佳，提醒民眾多加留意保暖並隨時注意空品狀況，預計今晚高壓東移，風力增強有助於汙染物擴散，空品將可改善。提醒敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要外出時應戴上口罩。

(中時)