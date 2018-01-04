全台西半部空品不佳 中市14測站AQI達紅色等級

受到大陸高壓出海影響，台中市今早有14個測站AQI達紅色等級，環保局立馬啟動空品不良應變措施，並通知台電降載！（陳世宗攝）

友善列印
中時
彰化今早空品差，連八卦山大佛也蒙塵。(吳敏菁攝）
圖為公老坪俯瞰豐原市區一片灰濛濛景像。（王文吉攝）

受到大陸高壓出海影響，台灣西半部4日處於中央山脈背風面擴散條件較差，西半部地區空品偏差，台中市今早8時有14個測站AQI達紅色等級，環保局已啟動空品不良應變措施，並通知台電降載達2,100百萬瓦(MW)，預計今晚風力增強有助於汙染物擴散，空品將改善，提醒民眾注意自我防護。

環保局表示，今日上午8時，台中市14座空品測站AQI達紅色等級(AQI>150)，其餘為橘色等級(AQI>100)，指標汙染物為PM2.5；環保局已啟動空品不良應變，此應變為預警一級，加強稽查不當空汙排放及空汙防制設備操作狀況，通知重大工地加強道路洗掃街作業，抑制道路揚塵。

環保局指出，該局也於制高點巡查，加強稽查露天燃燒行為，避免空氣品質再度惡化；並由教育局通知各級學校配合空品狀況調整戶外作息。市府也通知台電啟動降載減排措施，今日共計2部機組停機，8部機組自主性降載100百萬瓦(MW)至150百萬瓦(MW)，總降載電量達2,100百萬瓦(MW)，減緩空品繼續惡化。

環保局長白智榮說，今早空氣品質不佳，提醒民眾多加留意保暖並隨時注意空品狀況，預計今晚高壓東移，風力增強有助於汙染物擴散，空品將可改善。提醒敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要外出時應戴上口罩。

(中時)

台北西門町逛街 驚現央視「2018… 摩鐵開房誰付錢？沒想到櫃台答案…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。