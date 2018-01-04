陳喬恩驚爆酒駕 「他們」也醉後開車甚至鬧出人命！

2018年01月04日 11:07 中時電子報 吳品瑤

女子團體「七朵花」出身的童顏女星陳喬恩，這些年將事業重心轉往中國大陸，穩穩保持著一線紅星地位，人氣不俗，沒想到今卻驚爆警方在北市在忠孝東路、復興路口臨檢時，發現一自小客車紅燈右轉，上前盤查赫然發現是女星陳喬恩，酒測值高達0.67，警訊後將她依公共危險罪移送法辦，今早她現身台北地檢署等候檢察官開庭訊問，對於酒駕一事，陳喬恩表示感到相當抱歉、後悔。

而陳喬恩並非圈內酒駕個案，事實上還有藝人因酒駕出事，甚至鬧出人命，最為人所熟知的，莫過於紅極一時的實力派唱將林曉培，2007年她跟友人到夜店喝酒狂歡，酒後不但開車，而且還是無照駕駛，肇事時酒測值高達1.1，撞死清晨5點多準備上班的宏恩醫院林姓護士，不僅害得對方家破人亡，林曉培的演藝事業也被迫中斷，至今難以谷底翻身。

另外，外景主持人身分出身的藝人洪其德，曾因酒駕被吊銷駕照，沒想到跟已故藝人戎祥合資在墾丁開包子店的他，2008年11月又酒駕，跟朋友在墾丁夜店飲酒作樂後於深夜12點多開車離開，途中撞上擔任洗碗工的盧姓阿嬤，造成對方死亡，他到死者靈堂下跪道歉，最終以330萬賠償和解，然形象已全毀，現已退出演藝圈，低調度日。

※喝酒警語

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(中時電子報)