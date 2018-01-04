秋冬腸胃病號增！醫師提醒吃「一白一黃」護健康

2018年01月04日 11:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

健康是人生最大的資產！秋冬普遍濕冷，身體容易掛病號！適逢年底尾牙、聚餐高峰，大魚大肉增加腸胃負擔，因此成為腸胃掛病號高峰期。中醫師-陳峙嘉表示，近期腸胃門診確實較一般時間增加二到三成，許多民眾出現腹痛、排便不順甚至發炎的情況。

由於冬季氣溫改變，容易造成體內消化系統不穩定，如果日常保養飲食未加以注重，如生活習慣不良讓腸胃加班，時間一久惡性循環，讓腸胃陷入危機中。對於歲末腹愁問題陳醫師建議，保養腸胃飲食格外重要，高纖、好菌都是保養腸胃好食選。

由於歲末時節聚餐機會多，加上今年氣候多濕寒，滿足口腹之慾下難免飲食難忌口。因此醫師提醒，腸胃機能的保養要從日常做起，方便記憶的方式可從食物的顏色作為參考的選項。以中醫五行五色的角度，白色食物顧肺與大腸-像是優酪乳、山藥，黃色食物養胃與脾-例如地瓜、南瓜。在飲食均衡的前提下，選擇養腸護胃的食物務求保腸保胃。上班族或外食族對於飲食的選擇難免受限或以方便為主，像優酪乳與地瓜就是很方便的選擇或早餐的搭配之一，降低民眾對於養生食物的距離感。

地瓜近幾年從傳統食物，演變成歐美風行的新興食選。地瓜營養豐富，除了具備膳食纖維外，另具有胡蘿蔔素、維生素A，鉀..等豐富的營養元素。且地瓜的澱粉屬於抗性澱粉，較不容易被吸收造成身體負擔，且國外研究也逐步顯示抗性澱粉對於健康的輔助。攝取地瓜建議連皮一起食用，較能攝取完整的營養。由於熟食地瓜近幾年也成為網路熱門美食之一，陳醫師提醒民眾在均衡的原則下，每日攝取150至200克左右的份量最適宜，比例大約是一個半拳頭大小的份量。

維護腸道機能，菌相平衡為重要關鍵，此方向與中醫健脾的理論接近。藉由優酪乳攝取好菌，是目前較方便的補充好菌方式之一，建議補充好菌最好搭配膳食纖維，能夠幫助好菌在腸道中與壞菌抗衡。優酪乳搭配地瓜，除了在顏色上吻合五行飲食中的白金選擇外，也與益生菌(好菌)+益菌生(纖維)相互輔助腸胃機能的特性吻合。因此歲末腸胃不適高峰，注重日常保養，選擇優酪乳搭配地瓜，以方便、高CP值的特性，為腸胃健康開運。

(中時電子報)