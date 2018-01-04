央視節目廣告現身西門町 陸學者：緩和兩岸舉措 希望更多台灣人了解大陸

《信中國》宣傳片昨日起在西門町新世界大樓大型螢幕看板播出。(翻攝自微博/秒拍)

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近日，大陸央視在台北西門町一處大型LED螢幕投放新節目「信中國」的宣傳廣告，引起台灣輿論關注。北京聯合大學台研院副院長李振廣今天(4)受訪認為，一年多來兩岸關係趨冷，央視此次投放廣告是希望更多台灣人了解並理解大陸，是和緩兩岸的舉措。

大陸央視近日在台北西門町投放新節目「信中國」的15秒廣告，引起台灣輿論關注。該節目是央視最新製作的大型人文藝術節目，是從近百年來的兩千封感人的信件中，挑選出五十封信，並透過兩岸知名藝術家和藝人讀信，發掘收信人和寫信人之間的故事，傳達信仰、信念。

對此，北京聯合大學台研院副院長李振廣4日受訪時認為，一年多來兩岸關係趨冷，央視此次投放廣告是有希望兩岸熱起來的意味，希望更多台灣人了解並理解中國大陸，是和緩兩岸的舉措。

不過，陸委會日前表示，符合台灣法規許可輸入的中國大陸物品、勞務、服務或其他事項，始得在台灣從事廣告活動，但內容「不得為中共從事具有任何政治性目的之宣傳，或違背現行大陸政策或政府法令」。陸委會正會同有關機關瞭解、釐清。如有違反兩岸條例規定情形，將交由主管機關依法處理。

李振廣則表示，陸委會的說法有些冠冕堂皇，可以看出字句中的「不樂意」。陸委會應該好好思考，是要「凡涉大陸都反對」，把兩岸關係繼續推向深淵，還是以理性出發，促進兩岸關係和緩，造福兩岸百姓。

(中時)

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