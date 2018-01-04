華航空姐攜毒大逆轉 尿檢無毒品反應 桃檢認定遭陷害

2018年01月04日 11:36 中時 蔡依珍

真的是被陷害！華航26歲林姓空姐去年5月自荷蘭返台時，被查出行李藏大麻和K他命，桃園地檢署檢察官清查發現林女尿液完全沒有毒品反應，也沒有吸毒紀錄，認為她2個月內第5度被檢舉，不可能甘冒風險，且2毒品數量僅1.46公克，與運毒牟利狀況不符，加上夾層拉鍊、金屬拉桿和膠帶等都沒有任何人的指紋，與常理不符，認定被陷害，予以不起訴處分。

26歲林姓空姐去年5月20日自荷蘭阿姆斯特丹服勤返台時，遭人檢舉夾帶毒品，海關據報查驗，果真在她隨身攜帶的行李箱內，搜出以雙面膠黏貼在拉桿上的毒品3包，送檢確認是大麻菸草0.34公克和K他命1.12公克，林女不但被依法送辦，還被華航停飛至今。

林女自始自終否認喊冤，強調不曾看過被查獲的毒品，也不曾吸毒，3月起就被抽查過4、5次，都沒有異狀，但因有可能接觸到她行李的時間和區域太廣，自己也無從得知從何處遭人陷害。

檢調將林女尿液送驗，發現不論嗎啡、安非他命、MDMA、K他命、大麻等近10種毒品都是陰性反應，且她並無吸毒前科，加上查獲的毒品微量，與運毒牟利的情形不符，且林女早在今年3月就曾被檢舉，被列為「嚴檢」人物，2個月內被檢查5次，都查無所獲，林女5月17日出境、5月20日入境的桃機監視錄影畫面也都沒有異狀，林女通聯記錄也無異常，認定她被陷害。

桃檢將林女行李箱和毒品夾鏈袋送驗，試圖查出是否有其他可疑人士，但不論是毒品夾鏈袋、行李箱拉感夾層拉鍊、金屬拉感、白色膠帶等，不但沒有林女指紋，也都沒有其他指紋可供比對，林女也說不出和誰結仇，線索有限下無法查出遭何人陷害。

桃檢認為，林女短期多次遭嚴查，不可能甘冒重罪風險運送零星的毒品入境，在查無其他積極證據下，對林女予以不起訴處分。

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(中時)