NBA》什麼仇都報了！厄文領綠衫軍痛扁騎士

厄文遭到傑夫格林、詹姆斯(右)兩名騎士球員包夾，努力想找隊友傳球。(美聯社)

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中時電子報

看著厄文坐在板凳上笑開懷的模樣，就知道他有多麼滿意這場比賽結果！厄文4日首次在主場迎戰老東家騎士，結果靠著全隊6人得分上雙，塞爾提克最後以102比88輕取騎士，除拿4連勝，更續以31勝10敗穩坐東區龍頭。

這場比賽開打之前，雙方火藥味就很濃厚，因為賽前傳出厄文重提去年夏天為何主動要求騎士被他交易出去的原因，跟「小皇帝」詹姆斯隔空爆發口水戰，同時「小刺客」艾塞亞湯瑪斯也很不滿自己被換去騎士，更讓此役備受矚目。

沒想到塞爾提克首節就拉開領先差距，儘管騎士拚命苦追，卻因「愛神」洛夫與上季效力綠衫軍的克勞德兩人手感低迷，怎樣也無法追上差距，甚至末節靠著洛席爾爆發連進4球，塞爾提克擴大領先到18分，等同提前宣告勝利。

洛席爾幾乎搶光此役所有焦點，攻下全場最高20分，史馬特與塔圖各有15分，傑倫布朗14分、8籃板及4助攻，厄文手感雖然欠佳，投14中5，仍拿11分、9籃板及6助攻，荷福德也有11分、9籃板進帳。

騎士以詹姆斯19分、7籃板與6助攻表現最佳，柯佛15分，不過輸球頭號罪人洛夫出手11次竟然只進1球，僅拿2分，更在下半場扭傷右腳踝退場，克勞德也沒好到哪去，投12中2、只拿6分，騎士當然想贏都難。

(中時電子報)

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