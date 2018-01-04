MLB》12大里程碑「另類篇」－百支三壘打 鈴木一朗還跑得出來？

2018年01月04日 11:40 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

44歲的「打擊天才」鈴木一朗今年有機會達成兩項生涯里程碑，包括再4支三壘打就能達到生涯100支，距離10000個打數也只差115次。只要能夠找到新東家，後者應該不難達成。

當然，一如「朗神」日前自嘲像是「寵物店中還沒賣出去的大狗」，儘管他的主觀意願想打到50歲，目前要找到合適的大聯盟球隊的確也不容易。

此外，儘管一朗在2015、2016年共揮出11支三壘打，去年數字卻掛零。以速度和年齡成反比的情況來看，一朗要達陣有相當難度。

道奇二壘手厄特利生涯已被觸身199次。（美聯社資料照）

好痛！厄特利挑戰200次觸身球…

每個打者都想上壘，但這種方式可不是人人都想要，還記得道奇二壘手厄特利（Chase Utley）在世界大賽第6戰被觸身球砸到腳踝的那一幕嗎？其實類似「球吻」在厄特利生涯算是家常便飯，上季結束已累積199次。

再「挨」一次，厄特利就會是生涯「200觸身」俱樂部的第8位會員，這可是許多瘀青換來的寶貴紀錄。厄特利大概沒有機會成為大聯盟「觸身王」，畢竟還差88次，倒是有機會挑戰第7名麥甘（Dan McGann）的230次，不過那還得「痛」31次…

雙城捕手吉曼奈茲今年客串投球，自責分率高達7.20。（美聯社資料照）

捕手第10次登板 吉曼奈茲再一次就圓夢

生涯10次登板對任何投手而言，應該都稱不上是里程碑，對雙城捕手吉曼奈茲（Chris Gimenez）可就不一樣了。他今年共有6次上場投球，幫忙消耗比賽，生涯迄今共計9次登板，再1場就達到兩位數了！

當然，這還是一個跟偉大完全沾不上邊的紀錄，不過對吉曼奈茲而言，10次登板可以讓球員卡的守備欄位，除了捕手還加上一個投手位置，也是另類成就。（系列完）

(中時電子報)