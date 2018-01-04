這款效率！全台17農地違章工廠 只拆5件

2018年01月04日 11:52 中時 楊騰凱 、 鄧博仁

內政部、農委會、經濟部今召開記者會，宣布農地違章工廠拆除進度，去年9月公布應拆除的17件中，5件已拆除完成，完成率僅29％，其餘預計3月底前拆除完畢。農委會指出，目前還有約60處違章工廠正派員勘查，農曆年後還會再對外公告第二波拆除清單。

內政部次長花敬群表示，第一波違規工廠執法名單有17件，包括彰化縣8件、高雄市5件、台南市2件、嘉義縣1件、雲林縣1件，其中有5件已完成拆除作業，分別是高雄市2件、台南市2件、嘉義縣1件。尚未拆除的工廠，會先由地方政府將其斷水斷電，最後一定都會強制拆除。

農委會企劃處長蔡昇甫表示，尚未拆除的12件當中，有6件屬於施工中的違章工廠，此部分最晚農曆年前會強拆完畢，另外6件屬於已完工，最慢3月底前會將其拆除完畢。

農委會副主委陳吉仲表示，農地違章工廠絕對不會只拆除這17件，農地上若再新增違規使用，都會是拆除對對象，目前包括民眾、公民團體檢舉，以及縣市政府自行查報，還有衛星畫面監測，大約還有50到60個地點疑似是新增的農地違章工廠，政府會實際到場勘查釐清，預計農曆年後會公布第二波拆除名單，確保農地不會再被工廠侵蝕，農地保護住，農業才能永續經營，消費者才能買到安全的農產。

外界質疑，農地違章工廠上萬家，蔡政府不僅只拆除前年5月20日其上任後新增的違章工廠，就連首波公告的17家也僅拆5家，執行率僅29％，效率低落。

花敬群指出，這次作為最重要的一點是，正式對外宣示政府要止血，杜絕農地新設違章工廠，這是過去政府不敢認真面對的議題，面對政府強勢執法，業者們也都相當痛苦，因為會在農地設工廠的，多是小企業和中小企業，經濟能力有限，因此，政府執法也格外謹慎，確認每項程序都合法，步調才會比較慢。

(中時)