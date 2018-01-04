公園景觀頂級客最愛！建商推景觀減壓住宅

2018年01月04日 12:13 中時 盧金足

緊臨公園的建案，除了擁有綠地，還有寬廣棟距的優勢，常在同區段的房地產市場稱霸，加上現代人生活壓力大，搭上搶綠風潮，建商紛在公園首排的建案，主打減壓景觀宅的訴求，成為房市熱銷的賣點。

12期重畫區正對8300坪西大墩公園的新成屋久樘「瑞璽」，基地三面臨路，戶戶面公園、戶戶邊間，單戶面寬有12.85米，採全景觀設計，有寬4.5米、深2米的景觀大陽台，以及大面落地景觀窗，讓住戶在客廳即可一覽綠景，最遠還可看見苗栗山景。最特別的是，久樘「瑞璽」的中島輕食區可與客廳相連，成為在家宴客小酌最佳空間。

久樘開發董事長特助李晉豪表示，由於鄰近74號道路與國道1號匝道口，從久樘「瑞璽」出門即上匝道，大大減少平面道路塞車之苦，交通極為便利，受到中、彰、投一帶企業主青睞，久樘「瑞璽」規畫地上20層地下3層，單層2戶，單戶84坪，很受新世代企業人士喜愛。

此外，發展成熟的八期重畫區，文心路西側有湖水岸藝術社區營造出寧靜悠閒氛圍，也是換屋族鍾意的居住區域，尤其在環繞豐樂公園四周，由於低開發密度，新案量少質精，一推出就受到市場關注。

深耕八期多年的陸府建設，在面豐樂公園第一排基地推出生機別墅新案「觀止Ⅱ」，頂樓有業界首創的全景觀Green House會館，採用可隔熱節能的複層LOW-E 玻璃，不論是在頂樓欣賞自家空中花園或是遠眺豐樂公園綠景，不再受日照雨淋的限制；若想舉辦小型私人宴會，還有社區公設交誼會館，具隱密性也不干擾家人作息，鎖定高端企業主。

南屯八期的遠雄「文心匯」預售案，基地位處文心南路與文心南五路口，緊鄰捷運綠線G12站，坐落於豐樂、豐富、南苑等三大公園之中，享有捷運交通之便與萬坪綠地視野。

遠雄建設針對「文心匯」可貴的地理優勢，就特別規畫有高樓層面豐樂公園的永久棟距戶，以及低樓層面近600坪中庭花園、擁有約5坪的私人大露臺植栽戶，打造離塵不離城的景觀捷運宅，由於此類產品在台中市中心頗為珍稀，成功吸引許多自住、換屋買盤擁護。

同樣位於八期，也規畫有高樓層面豐樂公園景觀戶的聚合發「湖心泊」也是此區搶手的自住物件。據了解，有許多自住客群都是看重「湖心泊」鄰近捷運、公園、商圈的生活便利性而購買，加上53至72坪、3至4房的規畫，符合多數小家庭、換屋族空間使用需求，相當熱銷。

(中時)