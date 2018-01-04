全新北僅25台「爬梯機」供租借 弱勢長者如困監牢

2018年01月04日 12:14 中時 葉德正

新北市議會無黨聯盟黨團4日召開記者會，直指新北市30年以上老舊公寓有59.3萬戶，20年到30年公寓有28.25萬戶，估計至少有60萬戶無電梯，身心障礙、失能者民眾無法下樓如困牢籠，新北市雖提供爬梯機租借服務，全市卻僅25台，僧多粥少，要求市府編列預算採購，服務更多人。

4日包括黨團總召議員蔡錦賢、李翁月娥、蘇有仁、金中玉、游輝冗招開記者會，指新北市雖然福利冠全台，但仍有許多需要改善。

無黨聯盟說，新北市目前有25台爬梯機，日租200元，週租1000元，月租3000元，只要是列冊中低收入戶、低收入戶都是免費租借，近三年服務已達到1萬1878人次，但是每年中央補助竟然只有30到40萬元，而且全新北市只有25台爬梯機如何服務眾多的需求？

無黨聯盟說，新北市政府愛心復康巴士已有442台，但新北市弱勢者族群的需求不止是復康巴士，面對老建築物上下樓的不便利，爬梯機也是迫切需要的工具之一，請市府研擬一套獎勵制度，讓企業及公益團體日後可以改捐贈爬梯機來回饋社會。

社會局長張錦麗說，新北市針對中低收入戶，提供免費租借服務外，2017年也首創雙軌式服務，提供專人協助上下樓，對於一般戶，則希望使用者付費，今年也努力募集，目標能超過40台，照顧更多失能長輩跟朋友。

(中時)