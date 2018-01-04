西半部空污拉警報 環署緊急成立指揮中心應變

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西半部空污拉警報，從竹苗至高屏的空氣品質指標（AQI）幾乎皆呈現不良的紅色警示，環保署今（4）日第2度成立防制指揮中心，通知3700多家廠商配合降載，台電也已於今日降載1239萬度，評估最快今晚，最晚明日，中部空品才有機會好轉。

環保署監資處長張順欽表示，由於境內污染物持續累積，加上逆溫層高度較低，致使西半部擴散能力差，今（4）日竹苗、中部、雲嘉南、高屏等地為對所有族群皆不健康的紅色警示等級，加上台灣海峽上空渦流將空污往北輸送，北部也出現對敏感族群不健康的橘色提醒，預計明天東北風增強後，南方水氣北移，空品有機會改善。

為應變空污，台中、南投、嘉義、台南、高雄等5縣市成立應變指揮中心，環保署亦於今日上午9時成立第2次的空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法第二級防制指揮中心，邀集內政部、經濟部、交通部、農委會、教育部、衛福部與會，共同應變。

環保署空保處副處長謝炳輝指出，早上會議討論減排降載，已請經濟部協助通知工業區3700多家廠商配合，並展開相關打掃作業，台電公司亦於今日0時至7時執行協和、台中、興達電廠降載減排，總計降載1239萬度，加計停機歲修，共減排2485萬度，今日7時至晚間5時會繼續進行中火、興達電廠降載400MW。

針對環團、媒體質疑，昨日就有跡象顯示今日污染將加劇，指揮中心是否動作慢半拍？環保署副署長詹順貴回應，應變中心才剛開始運作，需要一點時間，會盡快在下周邀集地方政府環保首長共商，讓應變機制及早進行，也由於空污嚴重，工作人員負荷增加，將增聘人力配合應變。

(中時)

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