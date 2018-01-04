「歲末感恩、大愛分享」和大工業捐贈1200份物資

2018年01月04日 12:16 中時 陳世宗

「政府預算有限、社會資源無窮！」財團法人台中市私立高和春貴慈善基金會、和大工業股份有限公司暨高鋒工業股份有限公司董事長沈國榮為濟助弱勢族群，特於歲末年終辦理「歲末感恩、大愛分享」活動，提供1200份物資由市府分配給待協助的家戶及民間單位，期能發揮拋磚引玉吸引更多企業共襄盛舉。

「歲末感恩、大愛分享」活動！4日於台中市政府惠中樓一樓中庭舉行捐贈儀式，由市長林佳龍及台中市議會議長林士昌議長代表出席，接受沈國榮董事長的捐贈。

林佳龍指出，沈國榮董事長是台中的大善人，是位善盡社會責任的企業家，捐贈的1200份物資，其中400分配合溫馨快遞送給社會邊緣戶及近貧戶，市府每戶還發給現金8000元，讓他們能過好年；另800份物資透過廣亮等社福團體發送到真正需要的家庭。

議長林士昌說，沈國榮董事長做人處事，長期以來受人肯定，物資捐贈是非常有意義的活動，透過沈董的拋磚引玉期能喚起社會各界的響應；市長是位很認真的市長，市議會要全力支持林市長推動的社會福利等措施，讓他能夠全力以赴，嘉惠台中市的市民。

沈國榮表示，該公司20年來秉持著「企業回饋地方、做公益如沐春風」，思考如何讓社會變得更和諧、溫暖，盡到企業社會責任，在2015年成立高和春貴慈善基金會，以飲水思源回饋社會的精神，推動慈善公益活動，照顧社會弱勢族群。

沈國榮強調，因考量兼顧關懷社區內弱勢家庭、民間社福單位面臨募款（物資）不易的困境，這次救濟活動結合台中市政府社會局，將物資分別致送給弱勢邊緣戶家庭及機構團體，以達最大效益。

市府強調，政府的力量及預算有限，但是民間的資源卻是無窮無盡，感謝社會中有很多充滿愛心的善心人士，不只是自己生活美滿就好，看到生活艱困、突逢變故的家庭，都會引起憐憫之心，想要幫助別人，不只出錢還出力，就是希望可以幫忙這樣辛苦的家庭重新站起來，把別人也當成自己的家人一樣用心陪伴照顧。

(中時)