完勝大陸、日、韓 中榮糖友照顧獲IDF卓越認證

台中榮總醫療團隊參加2017年國際糖尿病盟國際大會獲得「糖尿病衛教中心認證」與「卓越糖尿病照護中心」兩項大獎肯定，其院長更頒「傑出服務貢獻獎」。（馮惠宜攝）

友善列印
中時

讓世界看見台灣，台中榮總去年底參加中榮參加國際糖尿病聯盟（International Diabetes Federation；簡稱IDF）國際大會，連獲「糖尿病衛教中心認證」、「卓越糖尿病照護中心」肯定，台中榮總院長許惠恒更獲頒傑出服務貢獻獎，值得一提的是在「卓越糖尿病照護中心」評比中打敗大陸、日、韓，也突顯台灣在糖尿病照護和研發成果上的優越表現。

國際糖尿病聯盟1949年6月成立於比利時布魯塞爾，至今已有168個國家，超過200個機構參與，會員橫跨全球7大區域，是目前全球最重要也權威的國際糖尿病組織。IDF兩年一度大會去年底在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比市召開，台中榮總連獲三項大獎肯定，台中榮總4日召開記者會公開這項喜悅。

許惠恒表示，依國際糖尿病聯盟發佈最新統計數字，全球罹患糖尿病人口已經達到四億2千5百萬，台灣更以每年新增5至10萬的病患人數成長，幾乎每十位成年人，就有一位罹患糖尿病，65歲以上民眾每四位就有一人罹糖尿病，面對快速增加的糖尿病人口，積極建立各種有效防治方式，積極治療，以減少各種併發症是全球糖尿病學者戮力研究及推廣的目標。

中榮醫療團隊同時榮獲「糖尿病衛教中心認證」、「卓越糖尿病照護中心」肯定，這也是台灣首次獲得這項認證，尤其在卓越糖尿病照護中心評比中，在西太平洋地區21國26個會員國中，只有台中總與香港、曼谷、新加坡等四地四家醫院獲得此殊榮，大陸、日、韓等國都未能獲得肯定，也用醫療實力讓世界看見台灣。

(中時)

「歲末感恩、大愛分享」和大工業… 一年半狂瘦65公斤 百公斤傑出青…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。