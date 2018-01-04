完勝大陸、日、韓 中榮糖友照顧獲IDF卓越認證

2018年01月04日 12:18 中時 馮惠宜

讓世界看見台灣，台中榮總去年底參加中榮參加國際糖尿病聯盟（International Diabetes Federation；簡稱IDF）國際大會，連獲「糖尿病衛教中心認證」、「卓越糖尿病照護中心」肯定，台中榮總院長許惠恒更獲頒傑出服務貢獻獎，值得一提的是在「卓越糖尿病照護中心」評比中打敗大陸、日、韓，也突顯台灣在糖尿病照護和研發成果上的優越表現。

國際糖尿病聯盟1949年6月成立於比利時布魯塞爾，至今已有168個國家，超過200個機構參與，會員橫跨全球7大區域，是目前全球最重要也權威的國際糖尿病組織。IDF兩年一度大會去年底在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比市召開，台中榮總連獲三項大獎肯定，台中榮總4日召開記者會公開這項喜悅。

許惠恒表示，依國際糖尿病聯盟發佈最新統計數字，全球罹患糖尿病人口已經達到四億2千5百萬，台灣更以每年新增5至10萬的病患人數成長，幾乎每十位成年人，就有一位罹患糖尿病，65歲以上民眾每四位就有一人罹糖尿病，面對快速增加的糖尿病人口，積極建立各種有效防治方式，積極治療，以減少各種併發症是全球糖尿病學者戮力研究及推廣的目標。

中榮醫療團隊同時榮獲「糖尿病衛教中心認證」、「卓越糖尿病照護中心」肯定，這也是台灣首次獲得這項認證，尤其在卓越糖尿病照護中心評比中，在西太平洋地區21國26個會員國中，只有台中總與香港、曼谷、新加坡等四地四家醫院獲得此殊榮，大陸、日、韓等國都未能獲得肯定，也用醫療實力讓世界看見台灣。

(中時)