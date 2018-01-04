一年半狂瘦65公斤 百公斤傑出青年重獲新生

2018年01月04日 12:22 中時 倪浩倫

鍾華瑄在接受減重手術時，體重為133公斤。（北醫附醫提供）

為慶祝鍾華瑄減重成功，以及獲頒10大傑出青年，北醫附醫今邀請她到院內舉辦畫展。（倪浩倫攝）

鍾華瑄隨身都會帶著一本叫「日常」的畫冊，將日常所見隨時記錄下來，做為未來創作的靈感來源。（倪浩倫攝）

去年獲頒10大傑出青年的鍾華瑄，國中時期被診斷為自閉症，之後便開始全心投入繪畫創作，但因為只坐不站，加上不斷靠吃來消除壓力，大四時一度胖到133公斤、體脂肪飆破52％，不僅易喘易累，更出現四肢發麻無力的情形，最終接受減重手術，並於1年半內減去驚人的65公斤，全新的身體、也讓她更有體力投入創作。

鍾華瑄去年以藝術及文化類別獲頒第55屆10大傑出青年，同期當選的傑青還包括「台灣永遠的第四棒」陳金鋒、「世界球后」戴資穎等人。國中確診自閉症的她，高中開始，便與外界隔絕，上學時幾乎都不和別人說話，但也因對畫畫產生興趣，高中和大學都醉心於創作。

然而，無論是用手還是用電腦畫畫，都導致她長時間的只坐不站，加上不喜歡運動，導致體重持續攀升，高三整年胖了20公斤，大學畢業前更是胖到133公斤。「其實我是胖心酸的」，鍾華瑄苦笑著說，自己其實不太吃零食，也不喝珍奶、不吃消夜和速食，可能只是正餐吃的多一點，體重就這樣胖上去。

「反正團體中總要有個胖子，我來當也沒關係」，儘管對自己身材不甚在意，但她仍偶爾會想「別那麼胖」，嘗試過少吃，中醫的針灸、埋線和中醫減肥藥，以及訓練核心肌群，都儘管小有成效，卻都在短時間內復胖回來；2016年6月，當時是大四的她，在忙完畢業製作時，有天睡醒，忽然覺得四肢發麻，甚至無法起身，「當下一度覺得自己快死掉了」。

由於覺得狀況實在不對勁，鍾華瑄在和媽媽討論後，決定前往醫院接受減重手術評估。她的主治醫師、北醫附醫體重管理中心主任王偉說，鍾華瑄到院時，體重133公斤，體脂率超過52％，等於全身有一半是脂肪細胞，最終決定施以袖狀胃減重手術，切除掉2／3的胃，再搭配院內的減重班課程，讓她在1年半內甩去65公斤，當中包括近47公斤的脂肪，體脂率也降到正常的31％。

鍾華瑄說，手術後，曾經歷過一段相當辛苦的時期，由於胃容量突然縮小，只剩100~120c.c.的容量，「曾只吃３根烏龍麵就會想吐」，但隨著時間過去，也漸漸開始適應了，且瘦身成功後，除了不再四肢發麻，創作時也不再容易疲憊、爬樓梯也不會喘了。她笑著說，現在看到周遭有過胖的親友，都會叫他們去接受減重手術評估。

為慶祝鍾華瑄減重成功，以及獲頒10大傑出青年，北醫附醫今邀請她和自閉症總會，於院內2樓的愛心藝廊舉辦聯展，時間從1月1日到3月31日。

(中時)