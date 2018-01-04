稻草迷宮被燒了 有心人嫁禍嘉縣環保局？

民眾拍下稻草迷宮燒成一片的照片上傳臉書，環保局經民眾轉傳，才知道事情不妙。（呂妍庭翻攝）

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嘉義縣環保局去年12月太保市舉辦「稻草迷宮」活動，同步宣導勿露天燃燒。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣環保局去年12月太保市舉辦「稻草迷宮」活動，同步宣導勿露天燃燒，沒想到活動才結束不久，3日下午就有民眾拍下稻草迷宮燒成一片焦黑，還冒出白煙畫面，挖苦「環保宣導，活動結束，完了，便付之一炬，好諷刺」，嘉縣環保局獲報趕緊前往查證，指因稻田全面燃燒達600公尺，不像煙蒂引燃，懷疑是有人蓄意點燃，已調閱鄰近路口監視器，欲揪出始作俑者。

環保局去年12月15日到29日，和水牛厝稻草工作坊合作，委託太保市前水牛厝社區發展協會理事長徐盛林在太保中興路一處農田設置稻草迷宮，大型迷宮以7300平方公尺農田所收割的稻草製作而成，稻草總重多達4.5公噸，開幕當天，縣長張花冠還揭同議長張明達妻子黃瓊賢、太保市長黃榮利、農會總幹事黃麗貞等人，和幼兒園孩童一同闖迷宮，宣導不能露天燒稻草，熟料活動才結束，稻草就被燒了，讓環保局臉上三條線。

環保局空氣噪音防制科長蔡彥宏說，3日下午4點多，徐盛林發現稻草堆遭人放火燒，還找來大批民眾協助滅火，因環保局早已安排這兩天要進場清理，把廢稻草送到鹿草焚化爐，包括社區或環保局都沒有自己放火的理由，由於去年環保局露天燃燒取締告發件數達30餘件，遠比2015、2016個位數高出數倍，不排除有人蓄意搗亂，嫁禍給環保局，已調閱鄰近監視器，一旦揪出放火的人，就會依《空氣汙染防治法》開罰。

(中時)

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