陳喬恩酒駕10萬交保 沿路說 ： 對不起

2018年01月04日 12:15 中時 張孝義 、 陳君瑋

戴著黑色口罩及「SQUAD」潮帽的陳喬恩眼神憔悴的離開北檢法警室。（張孝義攝）

自稱律師的陳姓男子在陳喬安被諭令交保後半個多小時才到北檢辦保。（張孝義攝）

陳喬安交保引起媒體、民眾的瘋狂拍攝，北檢大開邊門讓陳離開。（張孝義攝）

推擠下，陳喬安搭上她的黑色賓士車離去。（張孝義攝）

藝人陳喬恩酒駕被移送台北地檢署，內勤檢察官劉怡婷訊問後，諭令以10萬元交保，步出北檢法警室的陳喬恩引起媒體騷動推擠，短短30公尺的距離，走了5分多鐘，戴著口罩、黑色潮帽的陳喬恩沿路除了「對不起」外什麼都沒說的搭上黑色賓士轎車離去。

陳喬恩是於凌晨2時被警方在忠孝東路、復興路口臨檢時發現酒駕，酒測值0.67，帶回偵訊後移送台北地檢署。

內勤檢察官劉怡婷10時20分對陳喬恩進行偵訊，由於案情單純，10時31分就諭令以10萬元交保，不過，為陳喬恩辦理保釋，自稱律師的陳姓男子直到11時12分才到北檢為陳喬恩辦保，陳喬恩到11時30分才步出法警室。

陳喬恩酒駕也引起到北檢洽公的其他當事人好奇，法警室前除了媒體，還有民眾也拿起手機猛拍，現場混愛推擠，所以由北檢法警室到大門口的30公尺距離，陳喬恩卻走了5分多鐘，戴著黑色口罩及「SQUAD」潮帽的陳喬恩，沿路只說「對不起」，擠到接她的賓士車後上車離去。

(中時)