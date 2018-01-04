陳喬恩酒駕10萬交保 沿路說 ： 對不起

藝人陳喬恩酒駕被逮，依公共危險罪移送台北地檢署，檢察官訊後諭令10萬元交保。（陳君瑋攝）

友善列印
中時
戴著黑色口罩及「SQUAD」潮帽的陳喬恩眼神憔悴的離開北檢法警室。（張孝義攝）
自稱律師的陳姓男子在陳喬安被諭令交保後半個多小時才到北檢辦保。（張孝義攝）
陳喬安交保引起媒體、民眾的瘋狂拍攝，北檢大開邊門讓陳離開。（張孝義攝）
推擠下，陳喬安搭上她的黑色賓士車離去。（張孝義攝）

藝人陳喬恩酒駕被移送台北地檢署，內勤檢察官劉怡婷訊問後，諭令以10萬元交保，步出北檢法警室的陳喬恩引起媒體騷動推擠，短短30公尺的距離，走了5分多鐘，戴著口罩、黑色潮帽的陳喬恩沿路除了「對不起」外什麼都沒說的搭上黑色賓士轎車離去。

陳喬恩是於凌晨2時被警方在忠孝東路、復興路口臨檢時發現酒駕，酒測值0.67，帶回偵訊後移送台北地檢署。

內勤檢察官劉怡婷10時20分對陳喬恩進行偵訊，由於案情單純，10時31分就諭令以10萬元交保，不過，為陳喬恩辦理保釋，自稱律師的陳姓男子直到11時12分才到北檢為陳喬恩辦保，陳喬恩到11時30分才步出法警室。

陳喬恩酒駕也引起到北檢洽公的其他當事人好奇，法警室前除了媒體，還有民眾也拿起手機猛拍，現場混愛推擠，所以由北檢法警室到大門口的30公尺距離，陳喬恩卻走了5分多鐘，戴著黑色口罩及「SQUAD」潮帽的陳喬恩，沿路只說「對不起」，擠到接她的賓士車後上車離去。

(中時)

稻草迷宮被燒了 有心人嫁禍嘉縣… 北檢巧遇陳喬恩 立委王定宇補刀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。