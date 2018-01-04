中市推動「零職災金安心」獎勵優良廠商

2018年01月04日 12:26 中時 陳世宗

台中市政府為有效降低營造業職業災害特推動「金安心工程認證計畫」，共計有名傑營造、港洲營造、冠佑營造及興榮威營造等4家廠商，因為工安自主管理優秀，獲得優良廠商認證，4日由市長林佳龍親自頒獎；未來優良廠商投標公共工程，將可獲得保證金減半獎勵。勞工局表示，盼透過實質獎勵，吸引營造業事業單位投入防災資源，負起照顧勞工的責任。

台中市政府勞工局4日舉辦金安心工程計畫頒獎典禮，市長林佳龍在勞工局長黃荷婷、都發局長王俊傑和水利局長周廷彰陪同下前往頒獎，表揚106年度獲得金安心工程計畫的優良廠商，包括名傑營造有限公司等4家廠商獲獎。

黃荷婷表示，「金安心工程認證計畫」定期召開經營負責人研習會，宣導工安及衛生管理的重要，至今已有232位營造負責人參與研習、107家營造事業單位響應，共有207件工程參與金安心工程計畫認證。

林佳龍表示，台中正在轉大人階段，持續推動多項重大工程，營造業是其中重要的角色，期望透過計畫結合民間與政府資源的方式，鼓勵營造業提昇自主管理水準，對於優良廠商給予公共工程押標金、履約保證金及保固保證金減半的實質獎勵，並協助優良工程業主專案處理，提供優先審查、快速通關的服務，以提升工程品質與效率，樹立優良工程典範。

林佳龍說，市府106年創新推動「金安心工程計畫」，採層級化管理制度，協助勞工接受安全衛生教育訓練，發給「工安卡」訓練證明，從設施設備、管理制度、教育訓練給予全方面之保護，共同營造零職災的工作環境，讓民眾對台中市轄內的工程都能安心。

(中時)