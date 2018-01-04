北市自行車拖吊收費 實施3日拖吊56輛

2018年01月04日 12:29 中時 陳燕珩

台北市今年元旦起實施自行車違停拖吊收費，每輛車移置費100元，1小時內可免費領回，之後每12小時需付25元保管費。北市停管處表示，目前實施3日共拖吊56輛單車，24輛已領回，共收取移置保管金額3100元。民眾除可查詢自行車拖吊專區，新版的「自行車實名自主登錄系統」也已在元旦上線。

北市設有14處自行車違停拖吊熱區，包括捷運科技大樓站、松山車站、台大及公館商圈周邊等，由於違停亂象嚴重，交通局去年加強拖吊，今年元旦開始實施拖吊收費，外界擔心收費後，民眾會因購車成本低，降低領回意願。

去年北市共拖吊6000多輛自行車，領回率約8成，不過目前實施3日，領回率僅4成多。交通局表示，車輛放置4個月未領回，才會依廢棄物處理，因此領回率要長期觀察。

交通局提醒，自行車沒有車牌，拖吊時會在地面留下粉筆標記，拖吊車輛會移置龍門國中、萬華國中地下停車場及松山區撫遠放置場，車主須攜帶身分證、車鑰匙或相關證明文件，向保管場人員指認車輛。

民眾除了可上自行車拖吊專區查詢車輛資訊，交通局也擴增警察局原建置的「自行車自主登錄系統」功能，讓車主自行登錄建檔、上傳車輛照片，也可查詢車輛拖吊狀態，同時提供中英文版頁面，方便外籍人士登錄使用。

(中時)