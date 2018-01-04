開拓南美 滴滴砸百億收購巴西網約車99Taxi

2018年01月04日 12:26 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，大陸網約車龍頭滴滴出行，在日前拿到新一輪40億美元（約1,190.2億台幣）的融資後，又砸重金向海外展開收購。繼先前併購優步（Uber）中國後，傳出砸重金收購巴西最大的同行- 99 Taxi公司，雖滴滴官方尚未透露實際金額，但根據巴西當地商業媒體（Valor Econômico）報導，此筆資金可能高達10億美元（約297.6億台幣）。除收購公司外，滴滴還將追加投資3億美元（約89.3億台幣），用於當地業務擴張，讓滴滴的勢力再次向海外擴張，前進擁有龐大人口的南美洲。

成立於2012年的99Taxi，是巴西現行最大的網約車平臺，服務區域遍及巴西境內400多個城鎮，旗下擁有30多萬名司機、及1,400萬名註冊用戶，更是兩大城市聖保羅（Sao Paulo）與里約熱內盧（Rio de Janeiro）的市場領頭羊。與滴滴相似，99Taxi也提供3種車型服務，包含私家車、計程車與豪華轎車。對於南美洲，滴滴執行長程維曾表示，「中國和巴西是世界上最重要的兩個新興市場，對於網約車而言可說是商機無限。」

巴西99Taxi被滴滴收購。（圖/新華社）

事實上，早在去年1月時，滴滴就曾投資99Taxi約1億美元（約33億台幣），建立雙方的合作關係，不僅加入董事會管理營運，更提供技術、產品、運營經驗、業務規劃等戰略支持，和大數據協助其平臺分析用戶模式。讓當時甫稱霸中國大陸的滴滴，被外界看見其龐大的海外擴張計畫，一路入股Grab、Lyft等國際著名的同行，並研擬在進入巴西後，再向墨西哥擴張版圖，讓這個新創霸主繼續擴展其帝國。

(中時電子報)