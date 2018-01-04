陸委會「喊停」央視西門町廣告 陸學者：影響兩岸經濟往來

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針對陸委會「喊停」央視在西門町投放的廣告，上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯今天(4)表示，近來民進黨政府明顯在收緊兩岸交流、割斷兩岸聯繫，而台灣一直有些台獨人士「逢中必反」，只要有大陸的正面訊息就「不舒服」。如此下去，兩岸經濟往來肯定受影響，明明只是普通商業行為，卻因陸企身分遭受不公平待遇與損失，陸企怯步可想而知。

大陸央視近日在台北西門町投放新節目「信中國」的15秒廣告，引起台灣輿論關注，這是央視首次在台灣打廣告。該節目請來兩岸知名藝術家和藝人閱讀近百年來五十封的感人信件，發掘收信人和寫信人之間的故事。然而陸委會4日卻以「該節目未經許可，不能做廣告」為由，「要求央視撤下廣告」。

對此，上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯4日受訪時表示，近來民進黨政府明顯在收緊兩岸交流，而台灣一直有些台獨人士「逢中必反」，只要有大陸的正面訊息就「不舒服」。

他說，央視這次是純粹為節目打廣告，現在大陸很多節目都在網路上看得到，央視特意與台灣商家廣告合作，是單純的商業行為。節目請來兩岸藝術家和藝人讀信，表達信中情感，讓觀眾感受其歷史背景與故事，「這如何解釋其中有政治性？陸委會有些多慮了」。

包承科表示，民進黨當局想要割斷兩岸聯繫，只要是大陸來的就禁止，認為只要不交流，看不到大陸就好，然而如此限縮下去，兩岸經濟往來肯定會受到影響，越來越多陸企會對台灣怯步，明明只是普通商業合作，卻因為是陸企身分而受到不公平待遇與損失。

(中時)

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