見「正宮」劉濤搞曖昧 吳秀波小三擺一邊這麼做

張春華與司馬懿。（圖／中視提供）

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中時電子報
張春華和汲布曾有段曖昧。（圖／中視提供）
吳秀波演出的司馬懿十分有人格魅力。（圖／中視提供）

中視八點檔超級大戲《軍師聯盟》劇情高潮迭起，司馬家接連牽入複雜政事，司馬懿展現智謀，解除危機，其實劇情中司馬懿和夫人張春華之間，不光有柏靈筠這第三者，校事汲布和張春華的昔日交情，戲中也有鋪陳，而吳秀波詮演的司馬懿，就連吃醋也文質彬彬，他不像劉濤醋勁大發，拿大刀要問分明，吳秀波反倒是旁敲側擊、暗示追問，營造出愛妻小男人的逗趣一面。

吳秀波這回著實演活了大軍師司馬懿，不光眼神，吳秀波還有著獨特的口氣，即使台詞全是文言文，他卻能講得清清楚楚，還有網友覺得聲音頗具磁性，對於這項讚美，吳秀波也幽默表示，如果睡得少，磁性會更多一些。

私底下的吳秀波在十幾歲時，曾被檢查出腸癌，因此他割去部分結腸並進行一年多的治療，最後卻被告知是誤診，這經歷讓他體悟人要懂得惜福，也讓他堅持用豁達且真誠的心胸待人處事。

對於任何敏感話題，吳秀波都能展現高EQ，曾有媒體訪問時提及他同父異母的哥哥時，因為哥哥是物理學家，他則開玩笑地說，哥哥的長相挺像科學家的。這樣的獨特應答也被視為「波式冷幽默」，但往往能讓人會心一笑，但尺度又不會低俗，這應該也是他豐富演藝閱歷所散發出來的個人特質。

除了是演員，吳秀波早期也是歌手，甚至也編寫過歌曲，一首《螞蟻與秋虫》的歌詞中就寫著「我不是那只勤勞的螞蟻，我是那只會唱歌的秋蟲」，透露出吳秀波的謙遜及暖性，他與《軍師聯盟》劇組相處時，提供了一個絕對人性的拍攝場域，就連張鈞甯也說，這是一個幸福的劇組，有時一天只拍一場戲，就為了呈現出最好的品質。

吳秀波也傳出在拍攝電影《北京遇上西雅圖》時，在寒冷的天裡他會體恤別人，還把外套借給其他人穿。面對一直支持他的「波蜜」時，他也經常雙手合十，回饋粉絲的付出。這也難怪從影多年，吳秀波幾乎沒有負面新聞，而接觸過的媒體對他也都極為欣賞。

吳秀波主演的三國史詩大戲《軍師聯盟》周一至周五晚間8至10點在中視播出。

(中時電子報)

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