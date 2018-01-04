蔡衍明愛心基金會到台東送紅包助弱勢

蔡衍明愛心基金「公益青年送愛下鄉趣」春節送愛活動，4日到台東發送慰問金。（莊哲權攝）

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蔡衍明愛心基金「公益青年送愛下鄉趣」春節送愛活動，4日到台東發送慰問金。（莊哲權攝）

蔡衍明愛心基金與台東大學與合作，發起「公益青年送愛下鄉趣」春節送愛活動，4日中午由基金會副執行長彭澤惠、徐海倫，在東大師生陪同下，拜訪東海里及建農里弱勢邊緣戶，並致贈96戶弱勢家庭，每戶5000元紅包，1周洗腎3次的單親媽媽露出笑容，直說：感謝旺旺、感謝蔡董。

基金會副執行長彭澤惠、徐海倫4日在台東大學主秘柯志昌、東大學生及東海里里長陳嬰陪同下走訪該里弱勢家庭，親手送上每戶5000年紅包及旺旺食品 。

阿美族的郭姓單親媽媽離婚後靠著打零工，獨力扶養1對兒女，郭媽媽說，因為年輕有憋尿習慣，現在每周要3次腎，雖然日子過得辛苦，但是身體跟日子都可以自己掌握，所以並不悲觀，她感謝旺旺集團及蔡董的愛心送暖。

彭澤惠說，蔡衍明愛心基金會自2016年尼伯特風災後，開始與台東大學合作，鼓勵學生主動發現生活周遭的弱勢孤老，給予問候及幫助，推動年輕群族接觸與了解社會會的真實面，強化助人與廣義孝順的正能量，讓學生們寒冬送暖，溫暖社會小角落。

她說，2018年春節送愛下鄉趣，在全台發放1938戶邊緣家庭，總計約1000萬元慰問金 ，這次來台東發放96戶，希望以後繼續有這個機會，走到台灣各角落，發放正能量。

(中時)

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