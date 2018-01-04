台灣燈會主燈、小提燈亮相 水陸空都看得到花燈

2018年01月04日 12:46 中時 王思慧

元宵小提燈命名為「達力狗」，嘉義阿里山森林小火車、原住民圖騰等都出現在提燈上。（觀光局提供）

這次主燈請中研院曾永義院士命名為「忠義天成」，造型設計以原住民孩童的笑顏與忠義相伴的台灣犬，象徵狗年好運旺旺來。（記者王思慧攝影）

2018台灣燈會將於3月2日元宵節當天，在嘉義縣太保市縣府前「縣治特區」主燈區點亮。觀光局長周永暉表示，這次主燈請中研院曾永義院士命名為「忠義天成」，造型設計以原住民孩童的笑顏與忠義相伴的台灣犬，象徵狗年好運旺旺來，讓世界看見台灣。

嘉義縣長張花冠說，今年小提燈約有7至10萬個，將在嘉義縣政府前，及東轉運站發放，平日約2千個，假日4至5千個。

觀光局今天在圓山大飯店舉辦「2018台灣燈會主燈暨小提燈」造型發表記者會，周永暉指出，今年小提燈命名為「達力狗」，意思是有力量，用拼接的繪本風格，將嘉義在地山、海、阿里山森林小火車、原住民圖騰及故宮南院的青花瓷，都變成小狗身上的絢麗斑紋，提把則設計成可愛狗屋造型。另外透過燈藝師巧思，小狗肚子也設計狗腳印刀模，小朋友夜晚提燈，地上便會出現小狗腳印，十分有趣。

張花冠說，嘉義這幾年有很多新景點，像是故宮南院、太平雲梯等，嘉義不缺美只缺被發現；她並強調燈會展區交通方便，從2月16日（大年初一）到3月11日，24天展期最長。且展場最大，超過50公頃，若加上轉運站就有100公頃，這次燈會融入地景藝術，有水陸空三區，空中有國外公共藝術家作品，還有故宮南區湖區有水上的燈，陸上則是傳統花燈，讓遊客聚焦在燈區。

周永暉說，因為地緣關係希望賞燈人次能再增加5％至10％，且這次有作分流，主燈在3月2日元宵節當日晚間7時正式開燈，另有嘉義燈區提早開館在2月16日，預計人次更多，希望大家多利用交通工具前往賞燈。

今年同樣由中華電信負責贊助主燈，董事長鄭優表示，為吸引民眾參加，除了贊助主燈外，也設置行動支付專區，民眾只要帶手機，不用帶現金，就能體驗燈會區的詩喝玩樂。他說，行政院長賴清德上任後，推動行動支付，希望2025年達到9成。

(中時)