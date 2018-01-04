《天天開心》男星走出喪妻痛 翻身脫貧一個月竟賺這天價！

方駿一度走不出喪妻痛又投資陷入危機，如今自己親力親為照顧女兒，甚至脫貧成功，生活回穩。(中時資料照片)

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中時電子報

因主持長壽午間綜藝節目《天天開心》而擁有高知名度的資深藝人方駿，2006年梅開二度，樂娶小自己20歲的嫩妻張雅萍，婚後生下寶貝女兒，沒想到幸福生活僅維持9年，老婆因胃癌過世，方駿久久走不出喪妻之痛，69歲的他進來上《冰冰SHOW》，透露自己現在安好，如今10歲女兒是他的一切，且經營副業也終於有了回報，成功脫貧轉富，得以好好照顧家庭。

據《自由時報》報導，方駿受訪表示，老婆走了以後，年紀尚幼的女兒成了他的生活重心，他不給女兒吃外食，因此每天早上6點起床做早餐，女兒放學後補習完英文後，方駿接她回家並準備晚餐，他感嘆孩子乖巧，「從沒被我罵過，老師也說很棒」，而他與前妻生的三個孩子也跟這最小的妹妹處得很好。

而方駿淡出螢光幕多年，轉而砸重本投資創業，在埔里買地取水經營礦泉水事業，前幾年因沒回本而讓經濟陷入窮困處境，然如今卻帶來好消息，方駿表示剛開始因為不好的股東而確實較為困難，「但後來重新開始了，水一箱24瓶現在一個月可以賣超過5萬箱」，而一瓶以最低價算15元，算一算驚人發現如今一個月銷售額可達1800萬，總算脫貧成功出頭天，至於是否還想結婚找個老伴？他則說不要，坦言：「要再去了解一個人真的不容易，現在的生活也定下來了」。

(中時電子報)

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