1.5萬農地違章工廠 3條路走向合法

2018年01月04日 12:52 中時 楊騰凱

全台有1.3萬公頃的農地遭上萬家違章工廠占用，政府僅拆當中17家，外界質疑放任其他工廠就地合法。內政部表示，其他違章工廠有3條路可走，高度汙染者將強制搬遷，其餘雖可依國土計畫改劃設成發展園區，但絕非就地合法，須繳納回饋金補償土地。

農委會副主委陳吉仲表示，農地約有1.3萬公頃遭違規使用，不可能都拆完，因此，行政院核定的拆除農地新增工廠行動方案中，僅針對前年5月20日新政府上任後新增的違章工廠進行拆除，藉此對外宣示，政府會守護住現有的優良農地，不再放任農地一點一滴流失，其餘農地違章工廠，就搭配國土計畫來劃設成各種發展區。

內政部次長花敬群進一步說明，對於其他占用農地的違章工廠，依照未來國土計畫的規劃系統，會有3條路讓他們走，首先，若工廠對土地會造成高度汙染，將強制要求其搬遷到合法的產業園區之中。第二，若違規工廠屬於農業加工產業用途，則會將其依國土計畫改設成農業生產產銷園區，與在地農業生產結合，但這不代表就地合法，仍會要求業者對過去違規使用土地繳納回饋金，供園區規劃之用。

花敬群指出，第三，若違規工廠非屬農業產銷之用，但對台灣產業發展有價值，且已形成聚落，政府可將其劃設成城鄉發展區用地，建置汙水處理設施等保護機制，同時也要繳回饋金，給大範圍且密集的違規工廠一條路走。花敬群強調，農地違規工廠絕對沒有就地合法這件事，而是讓不合法者，有一個走向合法的過程。

經濟部中部辦公室代理主任許正宗指出，全台約3.8萬家未登記的違規工廠，推估其中40％落在農地上，約1.5萬家，不在拆除名單的工廠，就算要換取合法地位，也需要付出相當代價，包括繳納回饋金成立基金，並在該地打造應有的公共設施，先讓糧食安全得到保障，其餘未登記的工廠才能順勢一併處理。

(中時)