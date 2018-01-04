蔡英文：緝毒斷根溯源 朝無毒家園目標前進

2018年01月04日 12:49 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天表示，毒品防制是當前政府的重要目標。政府對毒品要採取「零容忍」的態度，調查局緝毒團隊採取「斷根溯源」的策略，以及國際合作、科技辦案的做法，確實有效防堵毒品的供應源頭，她勉勵同仁們再接再厲，朝「無毒家園」的目標繼續前進。

蔡英文總統今（4）日上午出席「法務部調查局第54期調查班」結業典禮，肯定調查局在維護國家安全及打擊犯罪的成效，並期勉所有結業學員持續發揮團隊精神、注重專業能力，成為守護國家安全、打擊重大犯罪的第一線尖兵。

蔡英文抵達後，首先聽取法務部調查局幹部訓練所副主任潘國榮簡報第54期調查班學員受訓情形與成果；隨後頒發學員結業證書、輔導員榮譽狀、前三名獎牌予受獎代表。

蔡英文致詞時表示，為了因應全球局勢的快速變動，如何維護國家主權的完整，並確保國人生命財產的安全，這些都是包括調查局在內，國安團隊所肩負的責任。

她說，不論是反滲透、反情報及廉政工作上，還是防制經濟犯罪、企業肅貪方面，調查局都持續繳出亮眼的成績單。此外，毒品防制是當前政府的重要目標。她曾多次強調，政府對毒品要採取「零容忍」的態度。

過去一年多來，調查局接連破獲國內史上最大宗的第一級毒品古柯鹼以及第二級毒品大麻花的走私案。去（106）年10月，更和馬來西亞警方跨國專案合作，在吉隆坡機場攔截市值超過4億元的毒品案，避免流入臺灣市場。

蔡英文指出，這些指標性的案件，說明調查局緝毒團隊採取「斷根溯源」的策略，以及國際合作、科技辦案的做法，確實有效防堵毒品的供應源頭，值得肯定，她並勉勵同仁們再接再厲，朝「無毒家園」的目標繼續前進。

她也對結業的調查班學員提出兩項期許。第一、發揮團隊精神。調查局所偵辦的每一起案件，背後都來自無數同仁的辛苦投入。期許各位學員，未來無論參與何項業務、擔任何種角色，都要堅守工作崗位，以團結、團隊為優先。「團隊的成果，就是你最大的榮耀」。

第二，注重專業能力。現在科技日新月異、犯罪手法不斷翻新，期許大家貼近社會脈動，持續充實各項專業知能及多語言能力，並善用電子、資訊、鑑識科學及大數據分析等科技，讓專業能力跟得上時代的變化。

她要求大家永遠記得今天的心情，在偵辦各種案件時，都要懷抱著使命感、熱情和勇氣。「調查局全體同仁包括新進同仁在內，每一位都身負重任。請大家持續全力以赴，繼續加油」。

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(工商)