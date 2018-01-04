公園不再大眾臉　北市再推5大1小共融式遊戲場

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北市推動共融式遊戲場，繼榮星、中研和碧湖公園等大型遊戲場完工，北市文化局推出「公園不再大眾臉計畫」，鎖定建成公園和朝陽、樹德等5座鄰里公園，請設計師打造融合在地的遊具，市長柯文哲上午出席啟用典禮時說，市府不只要改造大公園，也要將共融式遊具深入鄰里社區。

北市公園多是塑膠罐頭遊具，缺乏個別特色，為了融入在地元素、美學設計，打造讓大人小孩及身障者都能適用的共融式遊具，文化局邀請設計團隊，為大同區朝陽、樹德、景化及中山區中安、永盛等鄰里公園量身打造，另規劃建成公園為大型全共融式兒童遊戲場。

遊戲場設計理念結合當地文化，像是朝陽公園緊鄰鈕釦街，設計出「鈕扣獅」遊具，在獅身設計滾珠迷宮、拉鍊響板、縫針沙鈴等，提供多樣感官刺激的互動遊戲。充滿復古風的樹德公園則配合大樹景觀，用杉木柱和築織設計出索橋、涵洞。

景化公園以飛碟頻道為主題，用蓮藕田的故事來吸引兒童；中安公園周邊因視障按摩店群聚，因此從音樂的角度切入，打造視覺、聽覺和觸覺兼具的「音樂森林」；永盛公園的「都市跳島」則有動態擺盪旋轉遊具，可與園中靜態雕塑相呼應。

柯文哲上午走訪朝陽、樹德公園，與小朋友同樂，他致詞表示，過去公園裡都是塑膠罐頭遊具，很便宜可是很難看，且不符合台北作為先進城市的目標，這次推出「1大5小」公園，照當地特色設計，舉辦座談會納入民眾需求，未來要慢慢把共融式思維帶進鄰里公園。

他強調，這次邀請的是台灣在地的設計團隊，使用的材料都是台灣製造，也是鼓勵台灣設計產業展現能量。至於有家長抱怨，認為遊具規畫不太實用，小朋友玩起來有點危險。柯文哲說，還是要注意安全，設計時都有考慮進去。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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