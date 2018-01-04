陳喬恩酒駕後 首發文致歉「對不起，讓大家擔心了」

2018年01月04日 12:54 中時電子報 林淑娟 、 蔡曉婷 、 吳品瑤 、 陳君瑋

陳喬恩發文致歉。（圖／取自陳喬恩微博）

女星陳喬恩今(4日)爆出酒駕被逮風波，酒測值高達0.67，稍早她以10萬元交保後，首度在微博開腔，表示：「對不起，讓大家擔心了。」並還原事發經過稱：「我對於此次錯誤行為極有可能導致的安全隱患誠摯道歉。我昨天晚上在家中泡澡喝了酒，之後駕車去家附近買宵夜吃。在半路遇到警察叫停之後，停車檢查。」

女星陳喬恩。(中時資料照片)

在大陸發展有成的藝人陳喬恩，驚傳在台北酒駕遭逮，4日一早遭大安分局依公共危險罪移送台北地檢署，檢察官訊問後，於上午10時35分依公共危險罪諭令10萬元交保候傳。她稍早也在微博公開道歉：「對不起，讓大家擔心了。」

對於網友的指教和批評，陳喬恩虛心承諾：「我一定吸取這次事件的教訓，日後絕對不會再違反交通規則。這是對自己的不負責，更是對他人的不負責，對於我做的不好示範，感到非常抱歉！也讓大家擔心了，對不起！」

陳喬恩微博全文：

對不起，讓大家擔心了。

我對於此次錯誤行為極有可能導致的安全隱患誠摯道歉。我昨天晚上在家中泡澡喝了酒，之後駕車去家附近買宵夜吃。在半路遇到警詧叫停之後，停車檢查。

我一定吸取這次事件的教訓，日後絕對不會再違反交通規則。這是對自己的不負責，更是對他人的不負責，對於我做的不好示範，感到非常抱歉！也讓大家擔心了，對不起！

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(中時電子報)