政院通過地方民代支給條例 提高村里長團體傷害險額度

2018年01月04日 14:36 中時 張理國

九合一選舉在即，行政院會上午通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，強制地方付需為村里長加保金額500萬元以上的團體傷害險，落實人身安全保障，內政部次長邱昌嶽表示，這項保險調整預算不多，若地方有困難，中央會來想辦法。內政部希望修法後趕在12月25日下屆村里長任期適用。

年底就要改選村里長，行政院通過修法，要送給全國村里長保險大禮，政院通過的地方民代支給條例，將強制地方政府替村里長投保額度500萬以上的團體傷害險；內政部表示，依現行規定，鄉、鎮、市、區公所每年得編列每人最高1萬5,000元的預算，補助村里長的保險費，而村里長可請領的保險費種類，含括人壽、健康、傷害等各類保險。然而，在105年10月，臺東縣海端鄉余元龍村長於勘災時不幸罹難，引發社會各界對村里長執行職務人身安全的重視。因此這次修法強制提高團體傷害險額度。

邱昌嶽說，過去地方村、里長每人每月用在保險額度上的支出，約1、2000元，並不是很大的金額，條例修改前地方政府約8、9成都有編列相關預算，修例修改後只是要求團體傷害險提高到500萬元，依照去年的金額來看，全國的預算約數百萬元，由於修法後要強制編列相關預算，若地方政府有困難，中央會來想辦法。

(中時)