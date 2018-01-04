天冷聚餐多 腸胃門診患者增3成

2018年01月04日 13:06 中時 倪浩倫

邁入一月，許多尾牙、聚餐也蜂擁而來，一不小心暴飲暴食，就很容易造成腸胃負擔而掛病號。有中醫師表示，相較於前陣子，近期腸胃門診患者增加2~3成，除了是因為聚餐過多，也因為氣溫下降，造成體內消化系統不穩定，進而出現腹痛、排便不順、甚至發炎的情形，提醒民眾在此時節，對食物的挑選要更格外注意。

中醫師陳峙嘉說，歲末是尾牙、聚餐的高峰，在面對各種佳餚的同時，實在很難忌口，所以對於腸胃機能的保養勢必得從日常做起，可以從食物的顏色作為參考的選項，也較容易記憶；他說，以中醫五行五色的角度，白色食物顧「肺」與「大腸」，黃色食物養「胃」與「脾」，白色食物包括山藥、優酪乳等，黃色食物則例如南瓜、地瓜等食物，在飲食均衡的前提下，可透過選擇相關食物來養腸護胃。

陳峙嘉說，近來腸胃門診觀察發現，患者較前陣子增加了2~3成，許多人都出現腹痛、排便不順、發炎等症狀；他提醒，隨著時節入冬、氣溫也跟著改變，很容易造成體內消化系統的不穩定，若平時的飲食未加以注重，生活習慣又不良，此時若再遇上一些加重因子，腸胃自然容易出狀況。

陳峙嘉指出，地瓜具有膳食纖維、胡蘿蔔素、維生素A，鉀等多種營養元素，且地瓜的澱粉屬於抗性澱粉，也較不容易造成身體負擔；但他提醒，吃地瓜時，建議連皮一起吃，才能攝取到完整的營養，此外，任何食物都不應過量攝取，以地瓜為例，每天吃150~200克最適宜，比例大約是一個半拳頭大小。他進一步補充，平時也要多攝取含膳食纖維的食物、蔬菜水果，並搭配腸道好菌的補充，均有助在腸道內和壞菌抗衡。

(中時)