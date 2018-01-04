全球20大安全航空公司 長榮入選

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中時

知名航空評鑑網站AirlineRatings.com從409家航空公司中，評選2018年全球最安全20大航空，昨日公布評鑑結果，長榮航空再度躋身最安全航空公司行列，第5度榮獲該獎項。

AirlineRatings選出全球最安全的20間航空公司，分別為紐西蘭航空（Air New Zealand）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）、全日本空輸（All Nippon Airways）、英國航空（British Airways）、國泰航空（Cathay Pacific Airways）、阿聯酋航空（Emirates）、阿提哈德航空（Etihad Airways）、長榮航空（EVA AIR）、芬蘭航空（Finnair）、夏威夷航空（Hawaiian Airlines）、日本航空（Japan Airlines）、荷蘭皇家航空（KLM）、漢莎航空（Lufthansa）、澳洲航空（Qantas）、皇家約旦航空（Royal Jordanian Airlines）、北歐航空（Scandinavian Airlines System）、新加坡航空（Singapore Airlines）、瑞士航空（Swiss）、維珍航空（Virgin Atlantic）以及維珍澳洲航空（Virgin Australia）。

AirlineRatings.com也選出10大最安全的低成本航空公司，包括愛爾蘭航空（Aer Lingus）、弗萊比航空（Flybe）、邊疆航空（Frontier）、香港快運航空（HK Express）、捷藍航空（Jetblue）、捷星澳大利亞（Jetstar Australia）、湯瑪斯庫克航空（Thomas Cook）、維珍美國（Virgin America）、伏林（Vueling）以及西捷航空（Westjet）。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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