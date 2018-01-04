沈富雄：做不到兩年搞成這樣 蔡英文心境度日如年

總統蔡英文。(本報系資料照)

友善列印
中時電子報

總統府日前在中科院舉辦2017年媒體年終茶會，總統蔡英文致詞過程談到「就任總統500多天」時，口誤說成了「就任總統500多年」，引起現場一陣笑聲。對此，前民進黨立委沈富雄直言，「我覺得這代表她的心境，做不到兩年就搞成這個樣子，還想要競選連任，500多天跟500多年，就是度日如年」。

總統蔡英文在年終茶會中談及國防自主、兩岸關係、區域穩定、經貿成長等嚴肅議題，但在接近尾聲時，蔡英文一度脫口「就任總統500多年」，且一說完後馬上發現自己口誤，面露笑容改口「對不起，是500多天以來」，隨即引發現場與會人員一陣笑聲，蔡英文自己也不好意思地說「500多年好像蠻長的」。

對此，沈富雄沈富雄在政論節目「少康戰情室」中表示，這樣的口誤很不容易發生，他說把天講成年代表蔡英文的心境。他說蔡英文還做不到兩年就搞成這個樣子，還想要競選連任，所以500多天跟500多年，就是度日如年。

「話由心生，代表他此刻的心境」。沈富雄說總統話少，但她現在動輒得咎，應該想得有學問一點，比方說低薪，到目前為止，整個社會搞不懂她講得是起薪還是基本薪還是最低薪資。都沒人搞懂。沈富雄說大家都說兩萬二，但離蔡英文說的三萬就差八千，怎麼湊？他說總統不是一般人，總統講話要精緻一點，出來無懈可擊，明天任何人要罵也無從罵起。

(中時電子報)

公投議題排山倒海 黃創夏：政府將被牽著鼻子走
不只吃漢堡！洪孟楷預言：蔡未來將採買平價衣物
金華官邸遭批為風水改建 徐國勇… 高市府最年輕副祕書長 39歲游尚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。