沈富雄：做不到兩年搞成這樣 蔡英文心境度日如年

2018年01月04日 13:12 中時電子報 謝雅柔

總統府日前在中科院舉辦2017年媒體年終茶會，總統蔡英文致詞過程談到「就任總統500多天」時，口誤說成了「就任總統500多年」，引起現場一陣笑聲。對此，前民進黨立委沈富雄直言，「我覺得這代表她的心境，做不到兩年就搞成這個樣子，還想要競選連任，500多天跟500多年，就是度日如年」。

總統蔡英文在年終茶會中談及國防自主、兩岸關係、區域穩定、經貿成長等嚴肅議題，但在接近尾聲時，蔡英文一度脫口「就任總統500多年」，且一說完後馬上發現自己口誤，面露笑容改口「對不起，是500多天以來」，隨即引發現場與會人員一陣笑聲，蔡英文自己也不好意思地說「500多年好像蠻長的」。

對此，沈富雄沈富雄在政論節目「少康戰情室」中表示，這樣的口誤很不容易發生，他說把天講成年代表蔡英文的心境。他說蔡英文還做不到兩年就搞成這個樣子，還想要競選連任，所以500多天跟500多年，就是度日如年。

「話由心生，代表他此刻的心境」。沈富雄說總統話少，但她現在動輒得咎，應該想得有學問一點，比方說低薪，到目前為止，整個社會搞不懂她講得是起薪還是基本薪還是最低薪資。都沒人搞懂。沈富雄說大家都說兩萬二，但離蔡英文說的三萬就差八千，怎麼湊？他說總統不是一般人，總統講話要精緻一點，出來無懈可擊，明天任何人要罵也無從罵起。

(中時電子報)