高市府最年輕副祕書長 39歲游尚儒接任

游尚儒是市長陳菊首批幕僚人員，行政歷練豐富，以不滿40歲年紀，成為縣市合併後高市府最年輕的副祕書長。（高市府提供）

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慶富案爆發後，高市海洋局長職缺由副祕書長林英斌代理，市府4日發布最新人事，林英斌真除海洋局長，原副祕書長職缺，由市長室專門委員游尚儒接任；游尚儒是市長陳菊首批幕僚人員，跟隨花媽10多年，府內行政歷練豐富，以不滿40歲年紀，成為縣市合併後高市府最年輕的副祕書長。

前高市海洋局長王端仁涉入為慶富喬興達港租地案，辭職下台負責，市府指派副祕書長林英斌兼職代理，4日發布最新人事，宣布林英斌真除海洋局長，市府表示，林英斌是中山大學海洋環境及工程學系博士，現職高雄市政府副祕書長、海洋局代理局長，曾任高市建設局簡任技正、建設局副局長、經發局副局長等職，去年11月代理海洋局長後，積極籌備台灣國際遊艇展、愛河灣遊艇碼頭專區與郵輪招商等重大計畫。

而府內副祕書長職缺，由市長市專門委員游尚儒接任，他是英國劍橋大學地理學博士、倫敦政經學院區域與都市計畫碩士，曾任高雄市政府環保局視察、都發局主任祕書、經發局專委等職務，專長基礎建設、國土規畫、城鄉再生，曾參與推動亞洲新灣區等重大建設。

據了解，游尚儒1978年出生，現仍未滿40歲，是陳菊2006年參選高雄市長時首批幕僚，之後在市府各單位歷練豐富，如今升任副祕，是縣市合併後高雄市政府最年輕的副祕書長。

市府表示，新任人選皆為一時之選，且熟悉市府團隊堅持的價值與城市發展脈絡，將於元月5日正式上任，期許借重兩人專業與行政歷練，持續推動市政發展。

(中時)

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