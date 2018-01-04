竹縣公布選情民調 林為洲狂勝徐國勇3倍

2018年01月04日 13:14 中時 周毓翔

行政院發言人徐國勇。（資料照，陳怡誠攝）

年代民調中心今天公布新竹縣選情民調，台面上各黨可能參選的人選中，以國民黨立委林為洲33.05%支持度遙遙領先民進黨籍的行政院發言人徐國勇10.93%，而民國黨主席徐欣瑩由於地方實力雄厚，也有25.7%的高支持度。

根據民調結果顯示，林為洲在泛藍取得53.32%高支持度，徐欣瑩也有30.28%，在泛綠選民中，僅15.93%挺林為洲，有37.01%挺徐國勇，不過立場偏藍的徐欣瑩在泛綠選民中也能取得26.8%的高支持度。

此外，根據交叉分析結果顯示，林為洲在20-29歲取得39.09%的支持，30-39歲也有32.45％，屬於新竹縣青壯年支持的對象；但是在中壯年40-49歲間，徐欣瑩取得40.17%的高支持度，贏過林為洲27.15%與徐國勇的10.91%。

儘管新竹縣藍軍選情看好，但是國民黨新竹縣長初選仍未公布初選辦法；目前台面上除林為洲外，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢以及新竹縣副縣長楊文科都有意爭取提名。

年代民調也針對林、陳、楊進行初選民調。林為洲取得36.12%的支持度，領先陳見賢13.94%以及楊文科的16.42%。

本次民調調查區域為新竹縣，調查對象為20歲以上民眾，調查時間為12/29、1/2、3日，採取電話訪問，樣本規模為1069位。抽樣誤差在95%信心水準下，抽樣誤差正負3.0個百分點內，並採取分層隨機抽樣法。

(中時)