竹縣公布選情民調 林為洲狂勝徐國勇3倍

國民黨立委林為洲。（資料照,姚志平攝）

友善列印
中時
行政院發言人徐國勇。（資料照，陳怡誠攝）

年代民調中心今天公布新竹縣選情民調，台面上各黨可能參選的人選中，以國民黨立委林為洲33.05%支持度遙遙領先民進黨籍的行政院發言人徐國勇10.93%，而民國黨主席徐欣瑩由於地方實力雄厚，也有25.7%的高支持度。

根據民調結果顯示，林為洲在泛藍取得53.32%高支持度，徐欣瑩也有30.28%，在泛綠選民中，僅15.93%挺林為洲，有37.01%挺徐國勇，不過立場偏藍的徐欣瑩在泛綠選民中也能取得26.8%的高支持度。

此外，根據交叉分析結果顯示，林為洲在20-29歲取得39.09%的支持，30-39歲也有32.45％，屬於新竹縣青壯年支持的對象；但是在中壯年40-49歲間，徐欣瑩取得40.17%的高支持度，贏過林為洲27.15%與徐國勇的10.91%。

儘管新竹縣藍軍選情看好，但是國民黨新竹縣長初選仍未公布初選辦法；目前台面上除林為洲外，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢以及新竹縣副縣長楊文科都有意爭取提名。

年代民調也針對林、陳、楊進行初選民調。林為洲取得36.12%的支持度，領先陳見賢13.94%以及楊文科的16.42%。

本次民調調查區域為新竹縣，調查對象為20歲以上民眾，調查時間為12/29、1/2、3日，採取電話訪問，樣本規模為1069位。抽樣誤差在95%信心水準下，抽樣誤差正負3.0個百分點內，並採取分層隨機抽樣法。

(中時)

民調狂輸藍委林為洲3倍 徐國勇：不回應
高市府最年輕副祕書長 39歲游尚… 長征歐洲11日 柯P爆：土耳其捐上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。