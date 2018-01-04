調查班結業 蔡英文肯定調查局「反敵諜滲透」

2018年01月04日 13:16 中時 張孝義

法務部調查局第54期調查班結業典禮，4日在調查局局本部舉行，總統蔡英文親臨主持，致詞時期勉學員，包含發揮團隊精神、強化專業能力；她並肯定調查局過去1年來在反敵諜滲透、偵辦經濟犯罪，以及查緝毒品等亮眼成績，同時再次重申對於毒品「零容忍」政策，朝「無毒家園」的施政目標邁進。

調查班54期共結業91名學員，男性學員53位，女性38位，其中包括具有律師栥格的6人、土木技師5人、結構技師1人、會計師1人，共11人具有專業證照，簡健諺則是土木及結構雙料技師。總成績前3名分別為畢業於政治大學法律學系的項永孝、台灣大學法律學系陳亭妤、交通大學管理科學研究所的張棨鈞。

蔡英文表示，透過紮實訓練，相信各位學員都已了解，調查局跟一般的治安機關不同，除了從事重大犯罪調查工作，更在國家安全體系中扮演要角，尤其為了因應全球局勢快速變動，如何維護國家主權完整，並確保國人生命財產安全，這些都是包括調查局在內的國安團隊，所肩負的責任。

不論是反滲透、反情報、廉政工作、防制經濟犯罪，以及企業肅貪方面，調查局都繳出亮眼的成績單，此外，毒品防制是當前政府的重要目標，蔡英文說，她已多次強調，對於毒品要採取「零容忍」的態度。

蔡英文說，過去1年多以來，調查局接連破獲國內史上最大宗的第1級毒品古柯鹼，以及第2級毒品大麻花的走私案，去年10月，更和馬來西亞警方跨國專案合作，在吉隆坡機場攔截逾4億元的毒品案，避免毒品流入台灣。

蔡英文強調，這些指標性的案件，說明了調查局緝毒團隊採取的「斷根、溯源」策略，以及國際合作、科技辦案的做法，確實有效防堵毒品供應源頭，對此他特別表達肯定，並勉勵同仁再接再厲，朝無毒家園目標前進。

蔡英文也對結業的調查學員表達2點期許，第一是「發揮團隊精神」，以團隊為優先，團隊成果就是最大榮耀，第二是「強化專業能力」，並善用電子資訊，鑑識科學，以及大數據分析科技，讓專業能力能跟上時代變化；此外，蔡也期盼學員「記住今天的心情」，在偵辦各種案件時，都要懷抱使命感，以及熱情的勇氣。

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(中時)