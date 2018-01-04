全國第一所衛生所結合長照服務 今彰化啟動

2018年01月04日 13:26 中時 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

線西鄉衛生所暨長照服務大樓是全國第一所結合長照機構與衛生所，線西鄉衛生所暨長照服務大樓是全國第一所結合長照機構與衛生所，4日彰化縣長魏明谷主持啟動。（吳敏菁攝）

彰化縣爭取前瞻基礎建設整建長照衛福據點計畫，經中央核定21案，補助3億5609萬多元補助款，其中，線西鄉衛生所暨長照服務大樓是全國第一所結合長照機構與衛生所，整合衛生保健、老人健康促進、日間照護、以及長照C據點的綜合性服務大樓。中央補助6300萬、地方自籌700萬，4日彰化縣長魏明谷主持啟動。

彰化縣長魏明谷表示，高齡人口漸漸增加，長期照顧刻不容緩，硬體建設投入線西鄉衛生所暨長照服務大樓，共計7000萬元經費，大樓建置完成後將提供鄉親日間的照護，未來也會陸續補助其他鄉鎮，在人員訓練方面，也希望長照人員的薪水能夠提升，讓更多年輕人投入長照工作，照顧長者。

目前線西鄉、鹿港鎮以及溪州鄉衛生所較老舊，也希望將衛生所一併改建，與長照大樓結合，從線西鄉接著第二站鹿港鎮、第三站溪州鄉做起，並陸續擴展到彰化縣26個鄉鎮市，希望每個鄉鎮都有一間長照的大樓能夠照護彰化縣的長者。

線西鄉公所主任秘書葉木樹表示，線西鄉人口老化非常嚴重，此次能夠設立長照綜合大樓，對於地方非常有幫助，期望能夠讓長者能夠活得安全、舒適以及健康。

彰化縣衛生局表示，彰化縣老年人口達15.04％，彰縣府成立前瞻基礎建設「公共服務據點整備～整建長照衛福據點計畫」推動委員會，魏明谷擔任召集人，整合府內10個局處來盤點並實地訪查縣內社區活動中心、老人活動中心、閒置公有空間及土地等，為照據點找出空間，使「長照2.0計畫」快速到位，落實彰化縣民在地老化在社區健康的生活目標。

(中時)