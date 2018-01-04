《走讀府城》探訪老古石街 尋訪台南巷弄風華

2018年01月04日 13:24 中時 曹婷婷

台南慈濟高中《走讀府城》日前走訪信義街，細說舊稱「老古石街」的昔日風華。「老古石」係指珊瑚沉積岩，疑為珊瑚英語「coral」或荷蘭語「koraal」音譯訛變而來，清代來台貿易商船常將其作為壓艙石，當商品上船後，卸下的壓艙石也就被當地人拿來運用在建材上，「兌悅門」基座材質即此，主講人吳宗原老師帶領來自各校的老師走訪信義街，從文史角度深刻認識台南。

沿途除了參訪極具社會關懷能量的「能盛興工廠」，老師們讚嘆該團隊巧手與動能，妥善運用廢棄空間，是非營利組織的典範，也進入有140年屋齡的「筑馨居」餐廳，驚艷「軟樓」老屋竟能保持如此良好，整棟老屋沒有使用鋼筋、梁柱、鐵釘，只靠兩大片磚牆及福杉支撐，在2樓走動時，明顯感到木頭彈性震動，而業主勇伯的懷舊收藏更是讓老師們瞬間掉入時光隧道。

「慕紅豆」堅持分享紅豆、溫暖人心，讓老師吃在嘴裡，感動在心裡，對於業主唐文正騎著電動三輪車環島167天，煮了73鍋，分享近萬碗紅豆湯，佩服萬分。

一行人也走讀當地古廟，廟前說書，趣味十足，「媽祖樓天后宮」位於清代「臺灣軍工道廠」(俗稱北廠)的出口河道「哨船港」，原為水手休息之工寮，據傳有人在工寮的閣樓供奉湄州媽祖香火，離去時遺留於此，之後便常有船隻在夜間看見紅色微光，引導船隻航行，信眾感念庇佑而建廟供奉。「集福宮」門板彩繪為金龍與72地煞星，出自名家大師潘麗水，宮前石雕門神秦叔寶與尉遲恭，極為罕見。

「石獅公」與「兌悅門」更是坊間趣談，傳聞「兌悅門」貌如彎弓，巷弄猶如利箭，射向安平，破壞其地理格局，安平方面則在天后宮設置石將軍擋煞回擊，「老古石街」方面為了化解煞氣，便供奉石獅公鎮煞，這一來一往的競爭，也顯現當時的郊商與洋行之爭。

巷弄中迄今仍保有百年古井，僅存的礪園涼亭，城牆邊斷裂兩截的「老古石公議」石柱，訴說著時代變遷的惆悵，不少老師本認為自己是台南人，經過研習之後才知道，忽略太多東西了，對於慢走細品的《走讀府城》頗為感動，期望有更進一步與在地職人交流，深耕府城文化。

(中時)