2018最安全航空公司 長榮名列20大

澳航是航空界的飛安模範生，圖為澳航班機2016年9月準備降落雪梨國際機場的資料照。（美聯社）

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中時電子報

農曆歲末年終，長假即將到來，又快進入出國旅遊的旺季。澳洲AirlineRatings.com飛安評鑑網對全球409家航空公司進行調查後，4日公佈了20大安全航空公司名單。

據CNN與《澳洲人報》（The Australian）報導，這20家航空公司涵蓋了亞洲，歐洲到美國的業者。

AirlineRatings.com網總編輯湯瑪斯（Geoffrey Thomas）對從2014 到2017年都名列最優飛安榜榜首的澳航（Qantas）讚譽有加。同樣的，今年它再度登上王座。

而以英文字母順序排行的前20大安全航空公司榜單為︰

紐西蘭航空公司（Air New Zealand）

阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）

全日本航空公司（All Nippon Airways）

英國航空公司（British Airways）

國泰航空公司（Cathay Pacific Airways）

阿聯酋航空（Emirates）

阿提哈德航空（Etihad Airways）

長榮航空（EVA Air）

芬蘭航空（Finnair）

夏威夷航空（Hawaiian Airlines）

日本航空（Japan Airlines）

荷蘭航空（KLM）

德國漢莎航空（Lufthansa）

澳洲航空（Qantas）

約旦皇家航空（Royal Jordanian Airlines）

北歐航空（Scandinavian Airline System）

新加坡航空（Singapore Airlines）

瑞士航空（Swiss Airline）

維珍航空（Virgin Atlantic）

維珍澳洲航空（Virgin Australia）

報導指出，引人注目的是，美國的達美航空（Delta Airlines）與聯合航空（United Airlines）都不在榜單上。由於暴風雨搗亂，去年4月時達美在5天內取消了超過3,200航班，以致受影響。

而聯合航空則是因為一名越南裔醫生被強拖下機，導致流血爭議的影片瘋傳，聲譽嚴重受損。

(中時電子報)

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文章來源：What are the world's safest airlines for 2018?

文章來源：Australian carriers ranked among top 20 airlines for safety

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