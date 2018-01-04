海外詐騙再現一樁 4台人於越南順化被逮捕

日前從柬埔寨押解回大陸的多名電信詐騙犯，圖為示意圖、非本人。（圖/中新社）

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中時電子報

據越南胡志明公安報（Cong An HCM）報導，台灣民眾在海外涉嫌金錢詐騙案再添一樁，越南中部奉天順化省（Thua Thien Hue）警方於去年12月27日，經多日追蹤跟監後，在順化市（Hue）中心的越南投資銀行（BIDV）總部前，逮捕一名台灣籍嫌犯Lin Hung Yu 與越南同夥，並在嫌犯身上取出裝有3億5,500萬越盾（約46.5萬台幣）疑似詐騙錢財的紙袋。

當地警方指出，這批嫌犯供稱是受雇於一名台灣人Wu Che Wei，前往越南發展詐騙集團，並僱用當地人在越南銀行開設帳戶。其犯罪手法為假冒警方名義，打電話給當地民眾，指稱他們涉入毒品運輸或賄賂等罪案，如不即時向集團轉入一筆金額，恐遭拘提或調查。成立至今已得手8次，最多的一次是4億越盾（約52.4萬台幣）。

本次抓到現行犯所取得的贓款，是該集團向一名住在河內的梁姓越南民眾詐騙所得。並再次根據嫌犯的口供，順化警方又另外逮捕了其他3名台灣籍嫌犯，以及4名越南籍嫌犯。

台籍嫌犯落網名單：

Chen Ching Fen (23),

Ko Chih Chiang (26) ,

Lin Hung Yu (40),

Tu Tsan Chang(20),

(中時電子報)

文章來源：Foreigners pretending to be fraudsters billions

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