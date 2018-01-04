新北民政10美女 堪比韓團Twice

2018年01月04日 13:49 中時 葉德正

迎接2018年，新北民政局邀請10位美女同仁，拍攝《保庇新北市》封面及賀年卡向鄉親拜早年，民政十美被稱做新北Twice，引發Line群組瘋狂轉傳，擄獲許多粉絲的心。

民政局長江俊霆表示，局內同仁年輕有活力，平日在各個工作崗位上為民眾提供親切與創意服務，私底下也多才多藝，從記者會到大小活動的主持、演出都是同仁親自擔任，狗年即將來臨，也特別由民政十美帶來開春好兆頭，讓鄉親感受到民政局滿滿的祝福。

其中號稱美女製造基地的宗教禮俗科除了神級正妹廖庭瑩，還有「新北Hebe」林郁芮，以及小清新莊雅喬，戶政科與三重戶所則有宛若雙胞胎的李若群和巫婉甄甜美姐妹花，自治科楊于萱可愛小虎牙與沈心怡健美身材，也常接到府內很多代言活動邀約。

另外，殯葬處身高170公分的呂佳螢才從警花轉換跑道、陳思涵正好完成牙齒矯正，行政科新娘子呂盈潔也才完成終身大事、大家從11月初接到任務後，就積極運動健身，拍攝當天更不敢吃早、午餐，為的就是要穿上旗袍更窈窕動人。

民政局說，新北民政十美賀新年的精彩內容，都將收錄在1月出刊的《保庇新北市 》雙月刊，歡迎讀者至圖書館、區公所、戶政事務所、各區老人會等長青社團借閱，或至新北市政府民政局官網下載電子書。

(中時)