賴揆：美稅改可提振台出口 應與美洽簽租稅定

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行政院長賴清德在臉書貼文，強調美國稅改後，台灣可望受惠於美國民間消費及經濟成長升溫，提振我國出口。但同時也可能增加企業在美國投資誘因；對此政府也將以優化國內投資環境、並與美洽簽租稅協定等五大策略因應。

賴揆表示，美國是全球最大經濟體，政策動向受到國際矚目。行政院會今天也聽取美國稅改對我國的影響和因應策略專案報告。賴揆說，這次稅改，台灣可望受惠於美國民間消費及經濟成長升溫，提振我國出口。但同時也可能增加企業在美國投資誘因。此外，美國對跨國企業課稅原則將有大幅度變化，雙方人員、資本、商品與勞務移動將面臨雙重課稅障礙。而美國為我重要經貿夥伴及技術來源國，稅改法案也可能對臺商海外布局帶來影響。

賴揆說，為因應上述的狀況，行政院除了積極持續優化台灣投資環境，解決五缺問題外，也將加強推動與美方洽簽租稅協定，以利加強臺美供應鏈之鏈結，創造未來更多的貿易機會。同時，也會密切關注後續發展，以協助臺商因應、掌握商機及持續促進臺美間的合作。

國發會在報告中指出，美國稅改對台影響包括總體經濟、海外台商、金融層面及租稅層面；而政府的因應策略則包括優化國內投資環境；拓展對美出口商機，營造優質經貿關係；創造臺灣在地內需商機與新興投資機會；穩定金融市場；洽簽租稅協定及優化稅制等五項。

(中時)

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