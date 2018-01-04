童綜合推院內運動 員工疲乏指數降5成

2018年01月04日 13:43 中時 陳淑娥

執行董事童瑞文代表童綜合醫院，獲頒動態職場創意金點獎全國特優獎。（陳淑娥翻攝）

專業健身教練指導和拍攝「阻力訓練」運動影片。（陳淑娥翻攝）

童綜合醫院為提供病人最好的醫療服務，推出一系列健康促進活動，鼓勵員工培養運動習慣，員工疲乏指數從33.7%，逐年降至14.1%，更榮獲「動態職場創意金點獎全國特優獎」的殊榮。

醫護人員身心長期處與緊張狀態，容易讓身體健康亮起紅燈， 童醫院特別請專業健身教練指導和拍攝「阻力訓練」運動影片，在每次會議前由院長或副院長帶頭跳「阻力訓練肌力操」，從上而下一起動一動，讓大家工作之餘，不忘運動的重要。

院方也雙管齊下，藉由「幸福存摺」設定目標，以運動累積點數的方式，換取豐富獎品，讓參與的員工增加不少動力。藉由年度調查進行統計分析，發現參與活動的同仁，9成以上獲得更好的睡眠品質，員工疲乏指數由2014年33.7%，逐年下降至14.1%，開始有運動習慣的員工，也提升至少5%。

童綜合推出一系列健康促進活動，營造全院運動氛圍，希望藉由規律的運動，提升同仁身心靈的健康，為提供病人最好的醫療服務。醫院長期的努力，也受到衛福部國民健康署的肯定，榮獲「動態職場創意金點獎全國特優獎」的殊榮。

(中時)