NBA》面對未來東家不手軟 喬治送湖人8連敗

2018年01月04日 13:51 中時電子報 黃及人

隨著雷霆4日來到洛杉磯客場踢館的保羅喬治，面對可能成為自己未來隊友的對手毫不手軟，貢獻全場最高24分，另有3助攻、2籃板、3抄截，協助雷霆133比96痛宰地主湖人，湖人更吞8連敗，目前11勝26敗位居西區墊底。

喬治除了去年夏天公開放話打算加盟家鄉球隊湖人，就連本季投效雷霆，也一直放話很想在今年夏天成為自由球員之後，成為湖人家族一份子，4日回到家鄉打球，他的雙親也難得來到場邊觀戰，更擺明喬治打算加盟湖人的決心。

只是喬治確定想去湖人嗎？畢竟雷霆4日根本是把湖人打假的，打到第2節就把領先差距擴大到15分以上，甚至下半場一度領先到30分以上，就算雷霆末節大部分時間都用板凳陣容應戰，湖人還是只能眼見落後差距越來越大。

畢竟雷霆不僅喬治發威，韋斯布魯克也拿20分、12助攻與6籃板，「甜瓜」安森尼21分、6籃板，甚至去年第17順位選來的菜鳥後衛佛古生攻下生涯新高的24分，宣告雷霆此役4人得分破20，完全沒把湖人防守放在眼裡。

當前處於內憂外患的湖人，內部傷兵問題嚴重，外面又在拚命謠傳喬治、詹姆斯等球星可能今夏加盟，狀態想要變好都難，庫茲馬攻下全隊最高18分，波普12分，克拉克生11分，看來湖人總教練華頓真的快要徹底絕望了。

(中時電子報)