NBA》面對未來東家不手軟 喬治送湖人8連敗

就算面對兩名湖人球員包夾，保羅喬治仍然找出突破空間。(美聯社)

友善列印
中時電子報

隨著雷霆4日來到洛杉磯客場踢館的保羅喬治，面對可能成為自己未來隊友的對手毫不手軟，貢獻全場最高24分，另有3助攻、2籃板、3抄截，協助雷霆133比96痛宰地主湖人，湖人更吞8連敗，目前11勝26敗位居西區墊底。

NBA》如何打動喬治留下？韋少：我們奪冠就好

喬治除了去年夏天公開放話打算加盟家鄉球隊湖人，就連本季投效雷霆，也一直放話很想在今年夏天成為自由球員之後，成為湖人家族一份子，4日回到家鄉打球，他的雙親也難得來到場邊觀戰，更擺明喬治打算加盟湖人的決心。

只是喬治確定想去湖人嗎？畢竟雷霆4日根本是把湖人打假的，打到第2節就把領先差距擴大到15分以上，甚至下半場一度領先到30分以上，就算雷霆末節大部分時間都用板凳陣容應戰，湖人還是只能眼見落後差距越來越大。

畢竟雷霆不僅喬治發威，韋斯布魯克也拿20分、12助攻與6籃板，「甜瓜」安森尼21分、6籃板，甚至去年第17順位選來的菜鳥後衛佛古生攻下生涯新高的24分，宣告雷霆此役4人得分破20，完全沒把湖人防守放在眼裡。

當前處於內憂外患的湖人，內部傷兵問題嚴重，外面又在拚命謠傳喬治、詹姆斯等球星可能今夏加盟，狀態想要變好都難，庫茲馬攻下全隊最高18分，波普12分，克拉克生11分，看來湖人總教練華頓真的快要徹底絕望了。

(中時電子報)

拳王麥葛雷格還要躲到什麼時候？ NCAA》美國正妹後衛摘大四喜 史…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。